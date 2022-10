Der Markt für mobile Gaming boomt

WERBUNG

Das mobile Spielen ist heute kaum mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Die Menschen wollen auch unterwegs auf ihre Lieblingsspiele zugreifen und sich in einer freien Minute mit ihren Helden in neue Abenteuer stürzen, Autorennen bestreiten, ihr Fußballteam zum Erfolg führen oder an ihrem bevorzugten Online Slot ein paar Runden drehen.

Die Spieleprovider wissen um das Verlangen ihrer Kunden, auch unterwegs Top-Qualität geboten zu bekommen und so werden die Games mittels modernster Technologien mit exzellenten Grafiken, neuen Features und hervorragender Performance entwickelt und zur Verfügung gestellt.

Casinospiele sind gefragt

Man schätzt, dass der mobile Gaming-Markt bis zum Jahr 2023 auf 3 Milliarden Spieler anwächst, was keine Überraschung ist, hat doch fast jeder heute ein Handy oder Tablet. Die Anzahl der Nutzer soll im Jahr 2027 laut Prognose auf 2.323,9 Mio. User steigen.

Dabei sollen Online Casinos einen großen Teil des mobilen Glücksspiels ausmachen. Casinospiele sind ungebrochen beliebt und haben einen hohen Unterhaltungswert. Noch dazu kann man, wenn man Glück hat, auch echte Gewinne erzielen, was für Spannung und Action sorgt. Ob Casinos mit schneller Auszahlung, Trustly Casinos, Spielbanken mit europäischer Lizenz oder Krypto-Casinos – beliebt sind sie alle. Sie bieten dem Spieler, was er sich wünscht: eine riesige Spielauswahl, lukrative Bonusangebote, bequeme und schnelle Zahlungsoptionen und gute Gewinnchancen – und natürlich das mobile und digitale Spielen, wo und wann man will.

Die besten mobilen Spiele

Die Vorlieben sind verschieden, doch es gibt immer wieder Spiele, die sich besonders großer Beliebtheit unter den mobilen Usern erfreuen. Titel wie League of Legends und PUBG MOBILE werden auf dem Smartphone oder Tablet genutzt, als gäbe es kein Morgen. Das freut natürlich auch die Entwickler, die ihrer Community immer etwas Neues bieten wollen.

Overwatch soll bald einen mobilen Ableger bekommen und für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung gestellt werden. Bei diesem legendären Helden-Shooter sollen Teams auf verschiedenen Schlachtfeldern gegeneinander antreten. Dafür sind Schauplätze auf der ganzen Welt verfügbar.

Wie auch seine Vorgänger kommt FIFA 23 sehr gut bei den Fußballfans an. In über 30 Jahren hat das Spiel unzählige Anhänger gefunden, die den Titel heute noch lieber mobil spielen wollen. Dazu haben sie in Kürze Gelegenheit.

Worauf man sich freuen darf

Die größten bestehenden Märkte in Europa und Asien befinden sich bereits im Wandel, aber auch aufstrebende Märkte wie Afrika und Lateinamerika wollen den Veränderungen folgen und am Erfolg teilhaben. Daher wird weltweit entwickelt was das Zeug hält.

Titel mit In-App-Käufen sind bei Spielen auf der ganzen Welt erfolgreich und sorgen dafür, dass kräftig Geld in die Kassen der Entwickler gespült wird. Der nächste Schachzug scheint neben Virtual Reality auch Augmented Virtual Reality zu sein. Nicht zu vergessen die Spiele im Metaverse wie beispielsweise Battle Infinity, die am PC oder am Handy gespielt werden können.