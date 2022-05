Der Herr der Ringe: Gollum – Release am 1. September 2022

Daedalic Entertainment und NACON haben heute den Release-Termin für das story-basierte Stealth-Adventures Der Herr der Ringe: Gollum bekanntgegeben. Daedalics Interpretation eines der bekanntesten Charaktere der Fantasy-Geschichte erscheint am 1. September 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wann erscheint die Switch-Version von Der Herr der Ringe: Gollum? Die Version für Nintendo Switch soll später in diesem Jahr nachgereicht werden.

WERBUNG

Der Herr der Ringe: Gollum Release – Darum geht es im Spiel

Der Herr der Ringe: Gollum basiert auf der legendären Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien und dreht sich um Gollums Erlebnisse hinter den Kulissen der ersten Kapitel von Die Gefährten. Nachdem er seinen geliebten Schatz an Bilbo Beutlin verloren hat, entscheidet sich Gollum, das Nebelgebirge zu verlassen und begibt sich auf eine gefährliche Reise, die ihn von den Verliesen von Barad-dûr bis ins Reich der Waldelben im Düsterwald führt.

Um die Gefahren zu überleben, die ihn auf seiner Reise durch Mittelerde erwarten, muss Gollum schleichen, klettern und von all seinem Scharfsinn Gebrauch machen. Er muss sich außerdem mit seinem Hobbit-Alter-Ego auseinandersetzen: Sméagol. Es liegt am Spieler, ob Gollum bei schweren Entscheidungen die Oberhand behält oder ob er Sméagol die Kontrolle überlässt.

Der Herr der Ringe: Gollum wird von Daedalic Entertainment in Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises entwickelt und von Daedalic gemeinsam mit NACON veröffentlicht. Der Release von Gollum ist am 1. September 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One. Eine physische Edition wird für Konsolen erhältlich sein, jedoch nicht für die PC-Version. Übrigens ist es schon eine Weile her, als der erste Gameplay-Trailer präsentiert wurde: 14 Monate!