Viele Spiele schlagen sich momentan um den Titel „Bestes Spiel des Jahres 2018“. Neben Titel wie „God of War“ und „Red Dead Redemption 2“ gibt es aber noch viele andere Titel, die sich fast unbemerkt auf den Markt geschlichen haben.

Was wollen wir eigentlich?

In der heutigen Zeit fordern die meisten Spieler bildgewaltige Landschaften und starke physikalische Effekte. Ob in Battlefield V oder Shadow of the Tomb Raider, fehlt das Detail, fehlt die Begeisterung. Mit dem neuen Raytracing von GeForce wird sich der Markt in den nächsten Jahren defintiv allgemein mehr auf Grafik ausrichten. Realismus ist Trumpf. Aber die Spiele sollen natürlich auch abwechslungsreich gestaltet sein. Hat man beispielsweise Reihen wie „Call of Duty: Black Ops 4“ auf dem Bildschirm wird man zwar nicht von der Grafik erschlagen, dafür aber von dem neuen Battle-Royal-Modus „Blackout“ angetan sein.

Dieser Modus bringt die Geschwindigkeit von COD in das Battle-Royale und greift damit einen neuen Untermarkt von Spielern ab. Allgemein lässt sich allerdings sagen, dass klassische Modi oder Spielvarianten wie Team-Death-Match als Shooter-Modus oder der Spielaufbau von Assassins Creed nicht alt werden und Dauerbrenner bleiben, auf denen sich die Entwickler allerdings nicht ausruhen sollten.

Unter den Tisch gefallen

Was ist eigentlich noch alles 2018 erschienen? Titel wie Forza Horizon 4 oder Soul Calibur 6 erfreuten sich eines kurzen Aufschreis, allerdings wurde es relativ schnell ziemlich ruhig um die Spielegrößen. Grund dafür dürfte das gewaltige Angebot des Jahres 2018 sein. Viele Remakes von Spieleklassikern wie Sphyro oder Diablo III finden aus nostalgischen Gründen viele Abnehmer. Verständlich, denn wer möchte nicht die Helden seiner Kindheit in unverpixelter, komplett überarbeiteter Grafik sehen? Das Gameplay bleibt bei diesen Spielen meist konstant.

The Winner is…

Bedingt durch die Bandbreite der Angebote ist die Entscheidung des zweitbesten Spiels 2018 relativ schwergefallen. Müsste man sich allerdings festlegen, würde Battlefield V in jedem Fall zumindest unter die Top 5 kommen. Der Shooter bietet Bildgewalt, neue Mehrspieler-Modi und einen einzigartigen Singleplayer, der unter die Haut geht. Im Vergleich zu anderen Spielen im Shooter-Bereich hat Battlefield V klar mehr zu bieten als alle anderen, in diesem Jahr erschienenen Spiele. Offizielle Release des Shooters ist übrigens der 20. November 2018. Allerdings könnt ihr mit einem Origins-Premium-Account schon jetzt loslegen.

Aber nicht nur große Spiele haben im Jahr 2018 ihren Weg auf den Markt gefunden. Viele kleine Online-Mini-Games haben sich heimlich in den Appstore geschlichen und lassen sich bequem von unterwegs spielen. Es gibt natürlich auch viele neue Online Casinos 2018, bei denen ihr eurer Glück versuchen könnt. Alles in allem hat das Jahr 2018 viel Neues auf den Markt gebracht und wir dürfen gespannt sein, ob das Jahr 2018 im kommenden Jahr getoppt werden kann.

