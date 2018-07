Vor rund einem Monat haben wir uns bereits dem grundlegenden Aufbau von Online Casinos gewidmet, um euch die Thematik ein wenig näherzubringen.

Viele Menschen die noch nie in einem Online Casino gespielt haben, können sich nur schwer vorstellen, wie die Atmosphäre aus einer renommierten Spielbank wie der Spielbank Esplanade in Hamburg oder dem Casino Baden-Baden über das Internet vermittelt werden soll. Doch nach dem ersten Besuch eines Online Casinos sind die meisten Skeptiker überzeugt, denn in vielerlei Hinsicht sind Online Casinos normalen Casinos und Spielbanken deutlich überlegen. Was Spieler bei ihrem ersten Besuch in einem Online Casino unbedingt wissen sollten, möchten wir in diesem Text vermitteln.

Online Casinos bieten Boni für Neukunden

Wer schon einmal in einer Spielbank oder in einer Spielhalle war, wird zumindest in einigen Bundesländern festgestellt haben, dass es für die Spieler kostenlose Softdrinks gibt. In anderen Bundesländern, in denen der Ausschank von Freigetränken untersagt ist, werden diese meist für einen symbolischen Betrag von 30 oder 50 Cent abgegeben.

Doch diesen Aufwand können und müssen Online Casinos nicht betreiben. Deshalb sind sie in der Lage ihren Spielern andere Vorzüge zu bieten. So erhalten insbesondere Neukunden umfangreiche Boni, wenn sie das erste mal bei einem Anbieter wie Stakers Online Casino Spiele ausprobieren. Zwar lässt sich die Höhe der Boni in den verschiedenen Online Casinos nicht pauschalisieren. Doch gerade bei kleineren Einzahlungsbeträgen können die Spieler davon ausgehen, dass sie noch einmal die Höhe ihrer Einzahlung als Bonus erhalten werden.

Online Casinos bieten hervorragende Auszahlungsquoten

Natürlich kann kein Casino langfristig Auszahlungsquoten von 100% anbieten, doch Online Casinos kommen dieser Quote deutlich näher als jede Spielhalle und jede Spielbank. Denn bei vielen Spielen in Online Casinos liegt die Auszahlungsquote zwischen 90% und 98%, während gewöhnliche Spielhallen oft nur rund 60% der eingesetzten Gelder als Gewinne ausschütten. Zwar wird diese Zahl zum Teil durch die hohen progressiven Jackpots geschönt. Doch selbst wenn man diese herausrechnet, ist die Auszahlungsquote in Online Casinos vorteilhafter. Darüber hinaus bieten Online Casinos ihren Kunden zusätzlich zu den normalen Ausschüttungen auch noch einige progressive Jackpots. Bei diesen haben die Spieler die Möglichkeiten auch auf den kleinsten Einsatzstufen Beträge von mehreren Tausend Euro zu gewinnen.

Online Casinos sind schnell

Wer in einer Spielothek spielen möchte, der muss erst einmal warten, bis das Geld auf den Automaten aufgebucht wurde. In einem Online Casino ist das mit wenigen Klicks erledigt.

Auch bei einem Gewinn muss in der klassischen Spielhalle wieder gewartet werden. Bereits eine Gewinnsumme von 500€ sorgt dafür, dass der Spieler eine ganze Stunde auf die Auszahlung seines Geldes warten muss, während die Auszahlung in vielen Online Casinos unabhängig von der Summe in wenigen Minuten durchgeführt wird.