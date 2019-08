Hyrule in The Legend of Zelda Breath of the Wild ist zugegeben gigantisch. Allerdings nicht vollkommen perfekt. Hier möchten wir euch die besten und lustigsten Glitches seit der Veröffentlichung 2017 vorstellen. Vorsicht: Spoiler!

Unendlich oft springen

Wäre es nicht schön einfach mal ohne viel Anstrengung auf verschiedenste Berge zu springen oder tiefe Schluchten zu überwinden? Dann dürfte dieser Glitch der Richtige für euch sein!

Ihr müsst dafür eigentlich nichts weiter tun, als während einem Bogenschießen Minigame von eurem Pferd zu springen und auf ein anderes zu gleiten. Wie genau das funktioniert, entnehmt ihr am besten dem Video.

Die Pferde-Fabrik

Ihr seid Fan von Wendy – Pferde sind ihr Leben? In eurem Leben gibt es fast nichts anderes als Pferde, Pferde und noch mehr Pferde? Keine Angst, eurer Sucht kann geholfen werden, denn nachdem ihr den Glitch angewendet habt, wird es selbst dem stärksten Pferdeliebhaber nach über 200 Pferden zu viel.

Prinz Sidon überall reiten

Gelangweilt von eurem Pferd? Nervt es euch und ihr könnt sein Wiehern einfach nicht mehr ertragen? Gut, dass es in Breath of The Wild Alternativen gibt. Zum Beispiel könnt ihr ganz einfach auf Prinz Sidon reiten! Immer und überall! Endlich kein aufräumen im Stall mehr…

Einen Wächter fliegen lassen

Sogar Prinz Sidon ist euch zu langweilig? Ok, auch in dem Fall können wir weiterhelfen. Wie würde es euch zum Beispiel gefallen mit einem Wächter zu fliegen? Die Idee gefällt euch? Dann solltet ihr euch das Video ansehen.

Das dunkle Biest Ganon während dem Kampf alleine lassen

Ihr seid der Recke, der es satt hat andauernd die Drecksarbeit für andere machen zu müssen? Keinen Bock auf das dunkle Biest Ganon? Soll sich halt Zelda drum kümmern, denn ihr könnt ganz einfach vom Bosskampf abhauen!

Breath of the Wild ist unumstritten einer der besten Zelda Teile überhaupt. Es ist erstaunlich auf wie viele Eastereggs, Glitches und Sonstiges Fans immer wieder stoßen. Bleibt nur zu hoffen, dass Breath of the Wild 2 genauso gut wird. Wir sind schon sehr gespannt!