Fast jeder begeisterte Gamer hat schon die stark wachsende neue Unterhaltungsnische der Online Casinos für sich entdeckt. Anders als bei vielen beliebten Spielen auf PlayStation und PC kann man hier nämlich auch einfach eine kurze Gaming Session einlegen, etwa in der Mittagspause oder wenn man nur mal eine Stunde zwischendrin Zeit hat. Für solche Situationen sind Slot Games in Online Casinos einfach super praktisch! Aber wer hat schon Lust und Zeit, sich erst durch den Dschungel von Online Casinos zu wühlen, um das Beste zu finden?

Sucht nicht weiter: Das Mr Green Online Casino ist die beste Adresse!

Ein Spiele Angebot, das sich vor niemandem verstecken muss!

Gerade bei Konsolen-Spielen wird man so richtig in eine spannende Storyline hineingezogen, oder will nur noch schnell diesen Quest fertigspielen – und schon ist man für irgendwas spät dran. Das, was eigentlich fast das Beste an diesen Spielen ist, wird manchmal zur Schwierigkeit, denn leider ist nicht jeder Tag Wochenende. Ein schneller Blick auf das Spiele Angebot von Mr Green zeigt…:

Spielautomaten und Slots

Die perfekte Alternative: kurzweilige Spielautomaten Games, die überhaupt nicht lange dauern und darüber hinaus auch noch die Möglichkeit bieten, etwas extra Geld zu gewinnen! Einer der vielen Gründe, warum das Mr Green Online Casino so empfehlenswert ist: hier gibt’s eine Unmenge an hochklassigen Slots, die von allen besten Entwicklern in der Branche kommen, z.B. NetEnt, Microgaming, Yggdrasil,… diese Namen stehen für hochkarätige Software, konkurrenzfähige Standards in Sachen Soundeffekten und Grafik und immer neue, innovative Themen. Wöchentlich kommen neue Slots heraus, insgesamt bietet Mr Green mehr als 1500 an, die alle sofort mit einem Klick gespielt werden können. Bei fast allen gibt es in-game Features wie Freispiele und Boni, die man mit etwas Glück freischalten kann und so seine Gewinnchancen rapide in die Höhe treibt.

Live Casino

Wem Spielautomaten irgendwann doch zu langweilig werden, der kann sich in die Wissenschaft fesselnder Casino Klassiker wie Blackjack und Poker hineinziehen lassen. Hier ist wirklich Köpfchen gefragt – nicht umsonst sind diese Spiele seit Jahrhunderten ganz oben dabei in Sachen Beliebtheit. Per Live Übertragung bist du an einem echten Spieltisch mit echtem Dealer dabei, zusammen mit anderen Live Casino Spielern von überall in der Welt, Casino Atmosphäre inklusive – das allein ist schon ein Erlebnis!

Sportwetten

Oder seid ihr nebenbei Fußball Fans oder guckt gerne NBA Spiele? Dann könnt ihr euch im Sportwetten Bereich von Mr Green die Zeit vertreiben. Lasst euch von eurer Lieblingssportart auf Trab halten und fiebert mit, wenn sich in den wichtigsten Ligen Österreichs und der Welt ein knallharter Kampf um den Sieg entfaltet. Denn wie bei den anderen Spielen bei Mr Green bist du hier nicht nur Zuschauer, sondern mitten drin im Geschehen!

Ein Rahmenwerk der Oberklasse

Auch alle Rahmenbereiche, welche die Fundierung für eine wohlgerundete Casino Erfahrung bilden, sind im Mr Green Online Casino auf der höchsten Entwicklungsstufe und lassen sich von keinem anderen Online Casino in den Schatten stellen, so wie sich das komplementär zu einem solch erstklassigen Spielangebot auch gehört.

Alles top: App, Service, Zahlungsmethoden

Das Beste an all dem ist wohl, dass man Mr Green und sein komplettes Angebot auf seinem Handy oder Tablet überall mit hinnehmen kann. Anders als bei einem Konsolenspiel muss man nicht warten, bis man endlich nach Hause kommt und seinen Stammplatz auf der Couch einnehmen kann. Für das Zocken im Mr Green Online Casino gibt es keine Stammplätze oder geografische Grenzen – einfach nur die App runterladen und los geht’s!

Wie die Webseite, so ist auch die App sehr einfach zu navigieren und super übersichtlich gestaltet.

Alles Finanzielle wird von Mr Green schnell und seriös abgewickelt; dem Spieler steht hier eine große Auswahl an Zahlungsmethoden zur Verfügung, mit deren Hilfe man innerhalb von wenigen Tag seine Einzahlungen und Auszahlungen tätigen kann.

Ein fachkundiges, mehrsprachiges Kundensupport Team steht rund um die Uhr zur Verfügung und hilft bei allem, was so anfällt.

Und jetzt wurde noch gar nicht vom attraktiven Willkommensbonus gesprochen, oder von all den konstant wechselnden Bonus Aktionen, Promotionen, Turnieren und Jackpots gesprochen, mit denen Mr Green seine Spieler in Atem hält. Mehr Informationen zu diesem Thema und anderem rund um Mr Green findet man im Mr Green Testbericht von Thecasinocity.at.

Flagschiff verantwortungsbewusstes Spiel

Unter vielen altbürgerlichen Mitmenschen ist die Welt des Glücksspiels jedoch einzig mit Spielsucht verbunden. Obwohl diese Scheuklappenperspektive viel zu schwarz-weiß-malerisch ist, um ganzheitlich zu sein, ist es doch wahr, dass bestimmte Gruppen anfällig sind für diese Falle. Das Mr Green Online Casino verschließt jedoch nicht seine Augen vor diesem Imagekiller, sondern geht die Sache extrem verantwortungsbewusst und progressiv an – so wie sich das in unserer heutigen modernen Zeit auch gehört. Sich vor Negativem einfach verstecken gibt’s nicht mehr. Wer bei Mr Green spielt, der ist im Vergleich zu allen anderen Online Casinos ausgesprochen gut aufgehoben.

Das einzigartige Green Gaming Tool

Mr Green ist international anerkannter und ausgezeichneter Vorreiter in Sachen verantwortungsbewusstes Spielen. Als erster in der Branche hat Mr Green ein innovatives Tool zur Selbst-Beobachtung und Selbst-Einschätzung der Spieler ausgetüftelt: Green Gaming. Mit dieser Software werden Spieler dazu angehalten, ihr eigenes Spielverhalten zu überwachen und zusammen mit den Daten des Spielers kann das Tool eine realistische Einschätzung geben, wie nahe man an einem problematischen Spielverhalten dran ist. Natürlich gibt das Tool auch an den Spieler angepasste Tipps und Ticks und bietet die Optionen, sich selbst Einzahlungs- und Verlust- und Zeitlimits setzen. Wenn es richtig erst ist, kann man sich auch selbst zeitweise oder permanent aus dem Casino ausschließen. In welche Richtung auch immer sich etwas entwickelt, bei Mr Green ist man nicht alleine!

Mit diesem galanten, freundlichen und fürsorglichen Gentleman an der Seite wird sicheres Spielen zur Norm. Und wer so relaxed und in solch professioneller Atmosphäre seinem Hobby nachgehen kann, ohne Sorge um Sucht und Stigma, der manifestiert wohl auch sein eigenes Glück!