Casino-Bonus: Wie funktionieren die verschiedenen Varianten?

Wenn Online-Casinos Werbung machen, sprechen sie am liebsten über ihr neuestes Bonus-Programm. Denn ihre Kundschaft ist wählerisch. Im Kampf um die Gunst der Online-Zocker lassen sie sich alles mögliche einfallen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Free Spins und Einzahlungsboni für Neukunden bietet heutzutage fast jedes Online-Casino an. Unterschiede gibt es aber nicht nur bei der Höhe des Vorteils, sondern auch bei den Umsatzbedingungen. Darüber hinaus gibt es immer öfter auch besondere Boni wie ein Cashback-Programm, Treue-Boni oder VIP-Programme. Für Einsteiger kann das auf den ersten Blick ziemlich verwirrend wirken.

Achtung, Umsatzbedingungen!

Wie Freispiele, Startguthaben oder Einzahlungsboni im Einzelnen funktionieren, wird gleich erklärt. Zunächst ist es aber wichtig, das Prinzip der Umsatzbedingungen zu verstehen. Sie sollen verhindern, dass Spieler sich einfach bei einem Online-Casino nach dem nächsten anmelden, das Geld kassieren und sich dann nie wieder blicken lassen. Das Guthaben oder die Gewinne aus den Freispielen müssen daher zunächst mehrmals wieder eingesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist. Häufig sind dabei gewisse Spiele ausgenommen, so dass der Spieler durchaus ein Risiko eingehen muss. Es braucht schon sehr viel Glück, um den ersten Anmeldebonus zum Schluss mit nach Hause zu nehmen.

Advertisment

Freispiele

Einer der beliebtesten Boni für Neukunden sind die sogenannten Free Spins. Dabei handelt es sich um Freispiele bei Slot-Games. Im Gegensatz zu vielen anderen Boni erfordern Freispiele oft keine Einzahlung, sondern werden direkt bei der Anmeldung gewährt. Eine ganze Reihe von Online-Casinos mit Freispiel-Boni finden sich auf Freispielecasino.com – echtes Geld gewinnen ohne Einzahlung. Auch wenn die meisten Online-Casinos hunderte von Slots im Programm haben, sind die Free Spins meist nur bei einer Handvoll Spiele einlösbar. Dabei handelt es sich aber in der Regel um beliebt Klassiker, so dass sich keine Langeweile einstellt.

Startguthaben und Einzahlungsboni

Ebenso weit verbreitet sind Bonus-Guthaben für Neukunden. Einige Online-Casinos bieten auch diesen Bonus ohne Einzahlung an, allerdings handelt es sich dabei meist um geringe Beträge zwischen 5 und 15 Euro. Viel häufiger sind Boni, die an die Höhe der ersten Einzahlung geknüpft sind. Deutlich mehr ist zu haben, wenn der Bonus als Aufschlag auf die erste Einzahlung gewährt wird. Je nach Casino sind so Boni in Höhe von mehreren hundert, in manchen Fällen sogar bis zu zweitausend Euro möglich.

Cashback-Programme

Immer mehr Online-Casinos tragen auch dem Glück ihrer Bestandskunden Rechnung. Mit sogenannten Cashbacks wird Spielern unter die Arme gegriffen, die eine Pechsträhne haben. Meist wird dabei ein Zeitraum von einer Woche als Grundlage genommen. Macht ein Spieler unterm Strich einen Verlust, erhält in der nächsten Woche er beispielsweise zehn Prozent des Verlustes als Guthaben zurück. Diese Boni sind bei Casino-Nutzern besonders beliebt, weil sie als fair gelten.

Treueprogramme

Damit Kunden nicht ständig zum nächsten Online-Casino mit einem guten Neukunden-Bonus wechseln, gibt es Treueprogramme. Dabei gibt es keine Payback-Punkte, denn Casino-Spieler sind nicht unbedingt auf vergünstigte Küchengeräte scharf. Stattdessen gibt es Extra-Guthaben, Freispiele, oder Multiplikatoren, die die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen. Spieler erhalten Treuepunkte beispielsweise, wenn sie sich regelmäßig einloggen, wenn sie im Lauf der Zeit ein gewisses Guthaben eingezahlt haben, oder wenn sie über einen langen Zeitraum aktive Mitglieder sind.