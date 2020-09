Call of Duty: Modern Warfare vs. Black Ops 4

Bildquelle: Pixabay

Call of Duty ist ein Videospiel, dass es für die Xbox, den PC und auch für die Playstation im Handel oder online zu kaufen gibt. In den Spielen von CoD nehmen die Spieler die Rolle eines Soldaten in einem Kriegsszenario, ein. Der erste Teil dieser Spielreihe wurde im Jahr 2003 entwickelt und das zuletzt veröffentlichte Game war CoD: Modern Warfare im Jahr 2019. Wir möchten Ihnen jetzt Modern Warfare und Black Ops 4 vorstellen.

Modern Warfare erinnert an Black Ops 4

Die neu eingeführte Version von Modern Warfare erinnert vielleicht an den Blackout-Modus von Black Ops 4, dennoch ist Warzone ein völlig anderes Spiel.

Call of Duty Warzone hat gerade wegen der Unterschiede zu Blackout eine echte Chance gegen die Spieler von Fortnite. Das liegt daran, dass Warzone völlig frei spielbar ist und für jeden zur Verfügung steht. Sie haben in dem Spiel auch die Möglichkeit sich eigene Nutzernamen zu kreieren. Seien Sie damit kreativ und überlegen Sie sich etwas außergewöhnlichen wie Warrain12, SunnyPlayer oder Fastattack89. Die Kreativität kann später im Mehrspielermodus für Wiedererkennung sorgen. Des Weiteren ist dieses Videospiel ein sehr unkompliziertes und bekanntes Videogame, mit dessen Handlungssträngen sie sich in modern Warfare nicht vertraut machen müssen. Im Gegensatz zu modern Warfare erzählt Blackout eine verdrehte Geschichte von der Wissenschaft und Zombies. Diese werden sie in der Geschichte von Warzone vorerst nicht finden. Im Allgemeinen hat Modern Warzone ein insgesamt viel zugänglicheres Schlachtfeld, dass auch für Gelegenheitsspieler und nicht nur für Call of Duty Fans geschaffen wurde. Auch die Karte ist viel überschaubarer und hat viele Sehenswürdigkeiten und auch Verstecke zu bieten. Daher ist Warzone auch das erfolgreichere Spiel. Wenn Sie sich für das Spiel Black Ops 4 entscheiden, erhalten Sie einen Wingsuit, eine Art Anzug mit Flügeln, mit dem Sie auf einer ziemlich beeindruckenden Weise zu ihrem Ziel gleiten können. In dem Spiel Modern Warzone müssen Sie Ihren Absprungort mit bedacht wählen, da sie nur einen Fallschirm haben, mit dem sie zu ihrem Ziel gelangen. Schauen Sie sich daher die Karte an und wählen Sie ihren Absprung Ort mit Bedacht.

Der Mehrspieler Modus

Im Call of Duty Modern Warfare gibt es einen starken Kontrast zu den Mehrspielermodus von Black Ops 4.

Die meisten der Mechaniken bleiben in beiden Spielen gleich, jedoch gibt es einen großen Unterschied, wie diese im Spiel verwendet werden.