Call of Duty: Modern Warfare 3 – Doch kein Xbox One-Release?

Für welche Plattformen kommt das nächste Call of Duty? Erscheint Modern Warfare 3 doch nicht für die Xbox One, wie angenommen?

Erscheint Call of Duty: Modern Warfare 3 nicht für die Xbox One? - (C) Activision, Xbox - Bildmontage

Obwohl Activision das Spiel erst kürzlich offiziell Call of Duty: Modern Warfare 3 angekündigt hat, gibt einige grundlegende Fragen. Besonders interessant ist die Frage, auf welchen Plattformen Modern Warfare 3 veröffentlicht wird – weil wir dachten die Frage ist bereits geklärt. Und hier könnte es eine überraschende Wendung geben.

Ein genauer Blick auf die Xbox Store-Seite von Call of Duty: Modern Warfare 3 zeigt, dass nur die Xbox Series X/S als Zielsystem genannt wird. Das Fehlen der Erwähnung von Xbox One lässt darauf schließen, dass das Spiel möglicherweise nicht für diese Plattform veröffentlicht wird. Auf der anderen Seite erwähnt der offizielle PlayStation YouTube-Kanal in einem hochgeladenen Trailer sowohl PS5 als auch PS4 im Titel. Der Trailer auf dem YouTube-Kanal von Xbox (weiter unten) erwähnt keine Konsolen!

Für welche Plattformen erscheint Call of Duty: Modern Warfare 3?

Die aktuelle Situation wirft einige Fragen auf, da Activision noch nicht offiziell bestätigt hat, für welche Plattformen Modern Warfare 3 erscheinen wird. Es besteht die Möglichkeit, dass das Fehlen von Xbox One auf der Xbox Store-Seite einfach nur ein Fehler ist. Doch im Moment sieht es so aus, als ob das Spiel plattformübergreifend auf PlayStation, aber nicht auf Xbox, erscheinen wird.

Um das Ganze aufzuklären, steht bereits der 17. August 2023 im Kalender. An diesem Tag ist die vollständige Enthüllung des Shooters geplant. Bis dahin werden wir hoffentlich alle Informationen haben, um die Plattformfrage zu klären.

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist für den 10. November geplant. Activision hat bestätigt, dass Spieler ihre Skins und Einkäufe aus Modern Warfare 2 in die Fortsetzung übertragen können. Diese Nachricht dürfte Fans besonders freuen, die bereits in Modern Warfare 2 investiert haben. Es sieht auch so aus, als wären MW2-Spieler auch beim Preis des Spiels im Vorteil.

Bleibe also gespannt, denn in den kommenden Wochen werden wir mehr über Call of Duty: Modern Warfare 3 erfahren. Werden die Vermutungen wahr und das Spiel wird tatsächlich nicht für Xbox One, sondern nur für Xbox Series X/S veröffentlicht? Die Enthüllung am 17. August wird uns endlich Klarheit verschaffen.