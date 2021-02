Call of Duty: Black Ops Cold War unter den besten Spielen aller Zeiten

Call of Duty: Black Ops Cold War - (C) Activision

Wie groß ist eigentlich Call of Duty in den USA? Für Activision, den Publisher dahinter, ist es sicherlich die größte Marke, die man hat. Doch wie wertvoll das Franchise wirklich ist, zeigt sich an den Verkaufszahlen des neuesten Ablegers der Spielserie, Call of Duty: Black Ops Cold War. Die 17te Ausgründung zeigt keine Anzeichen von Schwäche bei den Spielern, obwohl die Kritiken von Fachpresse und Usern gemischt waren.

Die NPD Group hat berichtet, dass die neueste Ausgabe zu eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten am US-Markt zählt. Laut der Verkaufserklärung der NPD vom Januar hat Call of Duty: Black Ops Cold War nun die Top 20 der US-Spieleverkäufe gebrochen. Für ein Spiel, das erst seit November 2020 auf dem Markt ist, ist dies eine enorme Leistung.

Es ist erwähnenswert, dass NPD erst 1989 damit begann, Verkaufszahlen von Videospielen zu erfassen, sodass Spiele, die vor diesem Zeitpunkt veröffentlicht wurden, von der Liste ausgeschlossen sind. Das Analyse-Unternehmen hat nicht die vollständige Liste der meistverkauften Spiele aller Zeiten geteilt, daher ist nicht bekannt, welche anderen Spiele Spitzenplätze belegen. Aber GTA 5 wäre ein solcher Kandidat, der ganz oben steht, soviel ist sicher.

Es ist natürlich anzunehmen, dass unter den meistverkauften Videospielen in den USA mehrere Call of Duty-Spiele unter den ersten 20 dabei sind. Die Liste wurde aber noch nicht offiziell veröffentlicht und sollte demnächst für alle Spieler zugänglich werden.

Wie zeichnet NPD die Verkaufszahlen auf?

Die Tracking-Methode des Analyse-Unternehmens ist fraglich. Die Datenerfassungsgruppe verfolgt den Umsatz nicht nach versendeten Einheiten, sondern nach Dollarbeträgen. Dies bedeutet, dass der Preis des Spiels ein entscheidender Faktor für die Entscheidung ist, ob es auf die Liste kommt. Damit haben Videospiele zum Vollpreis, wie Call of Duty: Black Ops Cold War, einen entscheidenden Vorteil gegenüber Spielen die um weniger verkauft werden. Minecraft verkaufte sich bisher fabelhaft, kostet aber keine 60 US-Dollar.

Die Verwendung des Betrags in Dollar-Daten anstelle von verkauften Einheiten-Daten benachteiligt auch ältere Spiele. Auch ist nicht bekannt ob die NPD Group auch die Inflation berücksichtigt.

Andererseits wären kostenlose Spiele, wie Call of Duty: Warzone, ganz oben im Ranking zu finden, oder Smartphone-Spiele, die meistens kostenlos zum Herunterladen sind.

Black Ops Cold War ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Unser ausführliches Review ergab eine Wertung von 8/10 Punkten.

Derzeit kämpft Activision und seine Entwickler, wie Raven Software, darum, dass man Warzone, den kostenlosen Battle Royale-Ableger „cheatfrei“ macht. Man entfernt im großen Stil Hacker und Cheater aus dem Spiel, doch immer wieder kommen neue Betrüger nach.

Sledgehammer Games dürfte wohl für die nächste Ausgründung des erfolgreichen Shooter-Franchise verantwortlich sein, wie Leaks und Gerüchte zum Call of Duty 2021 hinweisen.