Brie Larson will Samus in Metroid-Film spielen

Bildquelle: Nintendo, pholder.com

In der letzten Folge der Animal Crossing-Talkshow „Animal Talk“ gab Filmstar Brie Larson zu, dass sie gerne Samus in einem kommenden Metroid-Film spielen würde.

Im Jahr 2020 ist Brie Larson am bekanntesten für ihre Rolle als Captain Marvel im Marvel Cinematic Universe. Aber Larson ist auch kein Fremder in der Spielewelt. Animal Crossing: New Horizons hat Verkaufsrekorde gebrochen, und Larson ist eine von vielen, die während ihrer Arbeitspause Opfer ihrer Suchtqualitäten geworden sind. Abgesehen davon, dass sie ihren Fans kürzlich eine bezaubernde neue Inseltour vorführte und enthüllte, welcher Dorfbewohner von Animal Crossing ihr Favorit ist, trat sie auch in der Talkshow Animal Talk im Spiel auf, die von Gary Whitta auf Twitch moderiert wurde.

Brie Larson wäre für einen möglichen Metroid-Film bereit

In der Talkshow werden viele spielbezogene Themen angesprochen, darunter Larsons Samus-Halloween-Kostüm von vor zwei Jahren, das die Fans dazu veranlasst hatte, sie zu ermutigen, in einem theoretischen Metroid-Film die Rolle des Samus Aran zu übernehmen. Obwohl das Kostüm laut Larson nur zwanzig Dollar kostete, haben die Fans es geliebt. Auch „Captain Marvel“ könnte sich es vorstellen den Metroid-Charakter zu spielen.

„Sie war immer meine Figur, die ich in Super Smash Bros. gespielt habe“, erklärt Larson, „und ich werde dieser Geschichte definitiv keinen Squash geben.“ Und sie gab Nintendo einen Gruß, dass sie immer noch sehr an der Idee interessiert ist, Samus Aran in einem kommenden Film zu spielen, falls die Firma jemals einen machen sollte.

Die Captain Marvel-Schauspielerin liebt die Nintendo Switch

Brie Larson ist im Bereich Gaming eindeutig versiert. Ihre Mutter musste sie und ihre Geschwister nicht nur als Kind von Animal Crossing weg zwingen, sondern Larson gab bei Animal Talk peinlich zu, dass sie am meisten auf dem Nintendo Switch gespielt hatte. Durch die Einrichtung einer Switch-Freundschaft für den Livestream der Talkshow konnte Whitta feststellen, dass Larson satte 150 Stunden in Fortnite investiert hat.

Von Super Mario 3D World bis Breath of the Wild hat Larson in ihrer Freizeit eine Menge Spielerfahrung gesammelt. Sie hat sogar das wilde Rhythmus-Spiel Beat Saber in einer Episode von Jimmy Fallons The Tonight Show gespielt.

Was haltet ihr von einem Metroid-Film mit Brie Larson? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!