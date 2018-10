Der mittlerweile sehr beliebte Spielautomat Book of Dead stellt eine gelungene Alternative zum klassischen und auf der ganzen Welt bekannten Slot Book of Ra dar. Auch hier erwarten alle Spieler wieder tolle Features und schöne Gewinnbeträge, die immer sofort auf dem eigenen Spielkonto gutgeschrieben werden. Die Grafik und die verschiedenen spannenden und interessanten Features können sich sehen lassen. Nicht umsonst ist Book of Dead der neue Spitzenreiter unter den Automatenspielen im Jahr 2018. Wir beschäftigen uns genauer mit den speziellen Eigenschaften des Spielautomaten.

Der Spielautomat Book of Dead – Spezielle Eigenschaften

In der folgenden Übersicht finden Sie wichtige Eigenschaften des Book of Dead Slots in einer stichpunktartigen Übersicht. Lesen Sie interessante Informationen und Fakten zum beliebtesten Automaten im Jahr 2018. Book of Dead – Die beste Book of Ra Alternative. So schreiben viele Blogs und Online-Magazine über den Spielautomaten.

Software-Hersteller: Play´n´Go

ist ein klassischer Video-Slot

es gibt insgesamt 10 Gewinnlinien und 5 Walzen im Spiel

Münz-Mindesteinsatz: 1; Münz-Maximaleinsatz: 5

Jackpot im Spiel: 5.000

es gibt ein Wild- und ein Scattersymbol im Slot

Autoplay-Funktion möglich

es gibt zusätzlich Freispiele zu gewinnen

Symbole und das Thema des Slots

Im Spielautomaten Book of Dead wird man in die Zeit des alten Ägyptens zurückversetzt. Dann hat man die Möglichkeit, mit einem Abenteurer auf die Jagd und die Suche nach besonderen Schätzen zu gehen. Der Abenteurer und Hauptcharakter in diesem Game ist Rich Wild. Im Spiel erwarten alle Spieler die altbekannten Kartensymbole A, K, Q, J und 10. Wenn eine gleiche Kombination von Symbolen auf den Walzen erscheint, kommt es zu einem Gewinn. Wenn man mehr gleiche Kartensymbole erdreht, ist es möglich, höhere Gewinnbeträge zu erzielen. Darüber hinaus gibt es noch die speziellen Sondersymbole im Slot, mit denen die einzelnen Gewinne noch höher ausfallen. So zahlen beispielsweise der Skarabäus Käfer und die Sphinx beide zwischen 5 und 750 Münzen aus.

Spezielle Bonusfunktionen im Slot Book of Dead

Es gibt ein besonderes Bonusfeature im Automaten Book of Dead. Damit hat man die Möglichkeit, um die in der ersten Runde erzielten Gewinnbeträge noch einmal zu zocken. Man kann also entscheiden, ob man sich einen Gewinn auszahlen lassen oder darum spielen möchte. Auf diese Weise kann man den Gewinnbetrag, der auf dem Konto gutgeschrieben wird noch einmal erhöhen. Dabei setzt man auf eine Farbe oder ein Symbol und spielt damit mit einem größeren Risiko. Bei großen Gewinnkombinationen ist es möglich, im Spiel Book of Dead insgesamt um sehr attraktive Beträge zu spielen. Dazu braucht man schon starke Nerven. Auch Anfänger können hier ihr Glück versuchen und haben dabei die Chance, wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Die Gewinnchancen in Book of Dead

Im Slot Book of Dead hat man bereits ab einem Einsatz von nur einem Cent die Chance, erfolgreich mitzuspielen um die verschiedenen Gewinnbeträge. Somit ist der Automat auch gut für Einsteiger in der Branche geeignet. Auf diese Weise kann man erst einmal wichtige Erfahrungen sammeln und so Schritt für Schritt zu einem besseren Spieler werden, der sich gut mit den einzelnen Regeln auskennt. Wer ein Highroller ist und schon über viele Erfahrungen im Umgang mit Slots verfügt, kann sogar Einsätze bis zu einem Betrag von 10 Euro bringen. Damit steigen dann natürlich auch die Chancen auf einen hohen und attraktiven Gewinn, mit dem man den eigenen Kontostand gut ausbauen kann. Der spezielle Jackpot würde bei diesem Risiko dann mit 250.000 Euro ausgezahlt werden, was schon ein schöner Betrag für Online-Casinos ist.

