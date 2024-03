Bonuscodes im Online Casino

Jeder, der im Internet einkauft, dürfte schon einmal Rabatt- oder Gutscheincodes begegnet sein. Die meist leicht zu merkenden Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen versprechen teils enorme Preisnachlässe und werden deshalb von der Kundschaft gern genutzt. Ein ganz ähnliches Ziel verfolgen auch zahlreiche Online Casinos, die für die Eingabe entsprechender Promo Codes an der richtigen Stelle unterschiedlichste Boni gewähren. So gelingt es den Betreibern, neue Kunden vom eigenen Angebot zu überzeugen und Bestandsspieler auf der Plattform zu halten.

Zwar setzen längst nicht alle Internet Spielhallen auf Bonuscodes, weil sie aus technischer Sicht heutzutage eigentlich nicht mehr notwendig sind, doch auf vielen Glücksspielportalen arbeitet man nach wie vor mit ihnen. Ein Grund hierfür könnte sein, den Kunden ein Gefühl der Exklusivität vermitteln zu wollen, um sie so zur Nutzung der Angebote zu bewegen. Die ganze Wahrheit kennen sicher nur die Plattformbetreiber selbst. Wer tiefer in die Materie einsteigen will, kann sich beispielsweise unter https://gamblenator.com/de/bonus-codes-fuer-bestandskunden über alles Wissenswerte zum Thema Bonuscodes informieren und die dort gelisteten Bonusangebote selbst testen.

Auf diese Bonusformen trifft man beim virtuellen Glücksspiel

Wenn wir von Bonuscodes reden, müssen wir zunächst einmal klären, welche Boni in Online Spielhallen überhaupt erhältlich sind. Schließlich sind die Unterschiede immens und jeder, der beabsichtigt, von den Vorzügen der Casino-Promotionen zu profitieren, muss wissen, womit er es im Einzelnen zu tun hat.

Einzahlungsboni

Für die Mehrheit aller Bonusangebote wird vom Spieler verlangt, seinen Account mit einem gewissen Mindestbetrag an Guthaben aufzuladen. Vor der Inanspruchnahme ist also eine Einzahlung zu leisten, weshalb man in diesem Fall auch von einem Einzahlungsbonus spricht. Als Belohnung winkt dann hauptsächlich eine prozentuale Zuzahlung vom Casino, womit sich das verfügbare Guthaben erhöht. Am häufigsten trifft man auf Angebote, die den eingezahlten Betrag verdoppeln, doch auch geringere oder höhere Zuzahlungen sind möglich.

Der bekannteste Vertreter dieser Art der Promotion ist der Willkommensbonus, der nur einmalig an neue Kunden ausgegeben und oft mit Freispielen kombiniert wird. Er kann sich über mehrere Einzahlungen erstrecken und den Spieler so über eine längere Zeit unterstützen. Doch auch Bestandskunden können sich wiederholte Einzahlungen honorieren lassen. Für sie gibt es die sogenannten Reload Boni, die sich außer in der Höhe der Zuzahlung kaum vom Willkommensbonus unterscheiden.

Boni ohne Einzahlung

Eine etwas aggressivere Form der Kundenwerbung stellen einzahlungsfreie Boni dar. Diese auch No Deposit Boni genannten Promotionen erfordern vom Spieler keinerlei finanziellen Aufwand und sind deshalb verständlicherweise sehr begehrt. Deren größter Nachteil besteht jedoch darin, dass sie einen deutlich geringeren Umfang aufweisen, wodurch sie meist schnell aufgebraucht sind. Kostenlose Boni werden praktisch ausschließlich neuen Spielern gewährt, nur auf sehr wenigen Casinoplattformen kann man sich auch als langjähriger und treuer Kunde über derartige Aktionen freuen.

Als Prämie erwartet die Spieler hier entweder eine kleine Anzahl an Freispielen für einen fest vorgegeben Slotautomaten oder mit etwas Glück sogar ein Startguthaben, das individuell für Einsätze an unterschiedlichen Games des Casinosortiments verwendet werden kann.

Cashbacks

Als kleines Trostpflaster bieten viele Online Spielhallen glücklosen Kunden Cashback Boni an. Bei dieser Art der Promotion werden Verluste, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums entstehen, in Teilen zurückgezahlt. Die Höhe der Rückzahlung variiert je nach Anbieter zwischen 3 und 15 Prozent der Nettoverluste. Cashback Boni sind auf keine Kundengruppe beschränkt und können daher von allen Spielern, die Einsätze mit eigenem Guthaben (also nicht mit Bonusguthaben) bestreiten, genutzt werden. Nicht selten gelten für diese Promotionen zudem günstigere Konditionen, aber dazu später mehr.

So erfährt man von Bonuscodes

Kein Online Casino macht aus seinen Bonuscodes ein Geheimnis. Das wäre auch nicht zielführend, schließlich möchten die Betreiber ja, dass ihre Promotionen genutzt werden. Die Codes werden deshalb häufig bereits in der Werbung bzw. direkt im Angebot verraten. Hin und wieder kann es auch vorkommen, dass man sich die Einzelheiten zum Bonus anschauen muss und erst dort erfährt, dass für die Inanspruchnahme ein Code verwendet werden muss.

Allerdings wird nicht jeder verfügbare Bonus auch tatsächlich auf der Homepage des betreffenden Casinos aufgeführt. Vor allem einzahlungsfreie Prämien für Neukunden sind oft nur über Vergleichs- und Bewertungsportale, die Partnerschaften mit den Spielhallenbetreibern eingehen, abrufbar. Dort werden die Boni aktiv beworben und können über spezielle Links, sogenannte Affiliate-Links, in Anspruch genommen werden. Falls für deren Aktivierung ein Bonuscode nötig ist, wird man diesen ebenfalls direkt in der Anzeige finden können.

Eine Casino Promotion in Anspruch nehmen

Die meisten Bonusangebote richten sich an Neukunden und werden im Rahmen der Registrierung auf der Plattform oder der ersten Einzahlung aktiviert. Den Vorgang der Beanspruchung fassen wir in einer kurzen Anleitung zusammen:

Spielerkonto anlegen

Grundsätzlich können nur registrierte Kunden einen Bonus nutzen. Der erste Schritt besteht daher immer in der Erstellung eines neuen Spielerkontos. Der Prozess wird durch einen Klick auf die Schaltfläche “Registrieren” oder “Anmelden” gestartet. Anschließend wählt man einen Benutzernamen sowie ein Passwort und trägt einige persönliche Daten in die vorbereiteten Eingabefelder ein. Hier gilt es, präzise zu sein und wahre Angaben zu machen, damit es später keine Komplikationen gibt, wenn man eine Auszahlung anfordert. Bonuscode eingeben

Die Anmeldemaske enthält oft bereits ein Formularfeld, in das ein Bonuscode eingegeben werden kann. Wer über einen Code für eine Neukundenaktion verfügt, trägt ihn hier ein. Kontoerstellung abschließen

Das neue Spielerkonto muss nun noch verifiziert werden. Dazu erhält man entweder eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, der einfach angeklickt werden muss, oder einen SMS-Code, der auf der Webseite des Casinos abgefragt wird. Einzahlung durchführen

Spieler, die den einzahlungspflichtigen Willkommensbonus nutzen möchten, müssen ihren neu erstellten Account im Anschluss erstmals mit Guthaben aufladen. Dazu navigiert man in den Kassenbereich der Plattform, wählt eine Zahlungsmethode und gibt den gewünschten Einzahlungsbetrag ein. Dabei ist zum einen auf den Mindestbetrag für die Aktivierung der Promotion und zum anderen auf die Eingabe des Bonuscodes zu achten, falls ein solcher benötigt wird.

Die Bereitstellung der versprochenen Prämie sollte nun automatisch erfolgen. Falls die Aktivierung nicht wie erwartet funktioniert, empfiehlt es sich, den Kundenservice per Live Chat anzuschreiben. Der Support wird sich bemühen, die Ursache dafür zu finden, damit der Bonus doch noch gutgeschrieben werden kann.

Freispielen des Bonus: Die Konditionen

Es gibt in der gesamten Glücksspielbranche wohl keinen einzigen Bonus, der ohne Auflagen ausgehändigt wird. Die Bonusbedingungen sind integraler Bestandteil aller Promotionen und sollten von jedem Nutzer genau studiert und verstanden werden. Sie schützen das Casino vor missbräuchlicher Bonusnutzung und halten dessen Verlustrisiko in Grenzen. Allerdings obliegt die Gestaltung der Konditionen den Spielhallenbetreibern, weshalb sie von Plattform zu Plattform stark variieren. So stark sogar, dass mancher Bonus überaus lukrativ ist, während andere kaum als lohnenswert bezeichnet werden können.

Die wichtigste Vorgabe innerhalb der Bonusbedingungen betrifft den Pflichtumsatz, der zu erbringen ist, bevor ein Gewinn zur Auszahlung gebracht werden kann. Er beträgt ein Vielfaches der Bonussumme bzw. der Freispielerlöse und muss in einem vorgegebenen Zeitraum durch Spieleinsätze generiert werden. Hier sollte man auf einen möglichst niedrigen Umsatzfaktor achten, der üblicherweise bei 20 bis 40 liegt. Der Faktor darf gern niedriger ausfallen, doch Umsatzbedingungen etwa vom 90-fachen der Bonussumme sind kaum rechtzeitig zu erfüllen und daher schlicht unfair.

Weitere wichtige Konditionen sind folgende: