Black Panther-Helm oder Power Rangers-Schwert gewinnen!

Black Panther und Power Rangers sind zwei populäre Franchises, die jeweils auf ihre eigene Weise die Welt des Superhelden-Genres beeinflusst haben.

“Black Panther” ist eine Comicreihe von Marvel Comics, die 1966 von Stan Lee und Jack Kirby geschaffen wurde. Sie erzählt die Geschichte von T’Challa, dem König des fiktiven afrikanischen Landes Wakanda, der auch als Superheld Black Panther bekannt ist. Der Charakter ist bekannt für seine unglaublichen Fähigkeiten, sein technologisch fortschrittliches Königreich und seine tiefe Verbindung zur afrikanischen Kultur.

Auf der anderen Seite stehen die “Power Rangers”, eine multinationale Franchise, die ursprünglich aus der japanischen Serie “Super Sentai” hervorging. Die Serie folgt einer Gruppe von Jugendlichen, die mit außergewöhnlichen Kräften ausgestattet sind und sich zu den Power Rangers vereinen, um die Welt vor bösen Bedrohungen zu schützen. Die Power Rangers sind bekannt für ihre farbenfrohen Anzüge, ihre ikonischen Megazords und ihre Botschaft von Teamwork und Freundschaft.

Sowohl “Black Panther” als auch “Power Rangers” haben in der Popkultur einen bedeutenden Einfluss hinterlassen. “Black Panther” wurde als wegweisender Film gefeiert, der afrikanische Darstellungen im Mainstream-Kino vorantrieb und wichtige Themen wie Identität, Erbe und soziale Gerechtigkeit ansprach. “Power Rangers” hingegen bleibt eine nostalgische Ikone für Generationen von Fans und hat sich über Jahrzehnte hinweg als feste Größe im Fernsehen, Film und Merchandising etabliert. Trotz ihrer Unterschiede haben beide Franchises Millionen von Menschen weltweit inspiriert und begeistert.

Black Panther oder Power Rangers: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 1x Elektronischer Black Panther Helm und 1x Mighty Morphin Roter Ranger Power Sword. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und darin folgende Frage beantworten:

Wen mögt ihr lieber? Black Panther oder die Power Rangers.

Das Gewinnspiel endet am Sonntag den 12. Mai 2024 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.