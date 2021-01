Bitcoin statt Jeton

Bildquelle: Pixabay.com

Besonders beliebt bei den Online Spielen sind seit Jahren die Casinos. Die Auswahl ist groß, und den Fans stehen immer mehr Varianten der klassischen Glücksspiele zur Verfügung. Das Spielfieber ist ungebrochen, immer mehr Spieler lernen die Vorteile des Online Spielens kennen. Schnell, bequem und sicher – so präsentieren sich viele Anbieter heute.

Dabei bietet ein Crypto Casino einige Besonderheiten, welche ihn von anderen Casinos unterscheidet. Hier bezahlt man nämlich nicht mit Kreditkarte oder Überweisung, sondern mit sogenannten Kryptowährungen wie zum Beispiel dem seit 10 Jahren bekannten Bitcoin.

Alles Wissenswerte zum Bitcoin Casino

Die meisten Spieler schätzen an Online Casinos in erster Linie die Möglichkeit, unabhängig von bestimmten Öffnungszeiten oder einem Ort jederzeit spielen zu können, wenn man Lust hat. Dies erleichtert zunächst einmal Berufstätigen und Familien das Spiel, denn es ist nicht immer leicht, einen freien Moment zu finden. Außerdem müssen Sie zum Beispiel nicht eine Person zur Beaufsichtigung Ihres kleinen Kindes suchen, sondern können ganz bequem im Wohnzimmer spielen, während der oder die Kleine nebenan schläft. Mindestens ebenso schwer wiegt der enorme Vorteil, dass Sie immer das gesamte Angebot aller aktuellen Glücksspiele zur Verfügung haben, und nicht nur die, welche Ihr lokaler Casino- oder Spielhallen-Betreiber gerade installiert hat. Insbesondere in kleinen Städten und Dörfern ist dies ein unschätzbarer Trumpf, den Ihnen nur Online Casinos bieten können.

Aber natürlich birgt dies zunächst einmal auch gewisse Risiken. Da Sie nicht an einer Kasse, sondern online im Internet bezahlen, haben viele Spieler Sorgen, dass dies unsicher sei und ein Sicherheitsrisiko darstellt, gehackt zu werden. Nicht ganz zu Unrecht, wie einige bekannt gewordene Fälle von Cyberkriminalität gezeigt haben. Spieler legen heutzutage immer mehr Wert auf Sicherheit und den Schutz der eigenen Daten. Niemand möchte gerne seine Privatsphäre preisgeben, und dies gilt umso mehr im Online Casino. Daher begrüßen besonders jüngere, also die zum jetzigen Zeitpunkt gerade Volljährigen (sogenannte „Millenials“), laut der bislang größten Umfrage zum Bitcoin von The Tokenist die Einführung der neuen Kryptowährung. Das Vertrauen in den Bitcoin ist derart gewachsen, dass „insgesamt über 45 Prozent der Befragten lieber in Bitcoin als in Aktien, Immobilien oder Gold investieren würden“.

Da überrascht es dann natürlich auch nicht, dass Spieler vermehrt auf das kryptische Geld beim Online Casino setzen. Inzwischen gehören Zweifel an der Seriosität dieser Währung der Vergangenheit an, und heutzutage schätzen User den Schutz der Privatsphäre und die Anonymität bei der Bezahlung in einem Bitcasino. Meist sind sogar mehrere Kryptowährungen verfügbar, und die Bezahlung geht sicher und schnell vonstatten.

Retro-Spiele

