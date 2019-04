Share on Facebook

Bitcoin Casinos sind eine neue Möglichkeit, um anonym in einem online Casino spielen zu können. Dabei handelt es sich in der Regel um ganz gewöhnliche Casinos, nur mit dem Unterschied, dass sie in ihrem Zahlungsportfolio auch Bitcoins für Einzahlungen und Auszahlungen akzeptieren. Bei einem Bitcoin handelt es sich um ein Zahlungsmittel, das zu den Kryptowährungen gehört. Voraussetzung ist, dass der Spieler zuvor Bitcoins gekauft hat und somit über einen Bitcoin Clienten verfügt. Ein Bitcoin Casino funktioniert wie jedes andere Casino. Welche Vor- und Nachteile es gibt, schildern wir im Anschluss.

Was sind Bitcoins überhaupt?

Ein Bitcoin gehört zu den Kryptowährungen und um eine Einzahlung oder Auszahlung bei einem online Casino vornehmen zu können, muss der Spieler über einen Bitcoin Clienten verfügen. Denn die Zahlung läuft über ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk. Das bedeutet, dass der Spieler auf dem Rechner eine Art Geldbörse besitzt, daher wird hier auch von eWallets gesprochen. Nur damit ist es überhaupt möglich mit Bitcoins zu handeln oder Zahlungen vorzunehmen. Bei Bitcoins handelt es sich um ein Währungsmittel, das nicht in den Bankenkreislauf eingebunden ist. Somit haben auch Behörden oder staatliche Institutionen keinerlei Einfluss darauf.

In einem Online Casino ist es erforderlich, dass der Anbieter Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptiert. Des Weiteren muss der Spieler auf seinem eigenen Rechner über eine spezielle Software verfügen, um die Zahlung vornehmen zu können. Bei einem Casino, das Bitcoins als Zahlungsmittel nicht anerkennt, können auch keine Zahlungen über Bitcoins getätigt werden. Der Zahlungsvorgang ähnelt der Zahlung mit anderen eWallets, nur dass hierfür die Software von Bitcoins genutzt wird.

Die Bitcoin Zahlung in einem Bitcoin Casino in der Zusammenfassung

Wir haben nachfolgend einmal eine Schritt für Schritt Anleitung erstellt, die erläutert, wie in einem Bitcoin Casino eine Einzahlung mit diesem Zahlungsmittel funktioniert:

Schritt 1: Die Webseite des gewünschten Casinos aufsuchen und sich dort mit seinem Benutzernamen und dem Passwort anmelden.

Schritt 2: Die Kundenlobby und hier insbesondere den Einzahlungsbereich aufsuchen.

Schritt 3: Den gewünschten Zahlungsbetrag erfassen und als Zahlungsmethode Bitcoin auswählen.

Schritt 4: Die gewünschten Angaben tätigen, sich bei seinem Bitcoin Konto verifizieren und die Zahlung bestätigen.

Daraus ist ersichtlich, dass die Zahlung mit Bitcoins exakt so abläuft, wie zum Beispiel mit einer Kreditkarte oder einem anderen eWallet, wie beispielsweise Skrill oder Neteller.

Die Vor- und Nachteile von einem Bitcoin Casino

Ein Bitcoin Casino hat viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Zu den Vorteilen gehört an erster Stelle, dass es sich bei einem Bitcoin um eine vollkommen unabhängige Währung handelt, auf die weder die Banken, noch staatliche Stellen einen Einfluss haben. Außerdem sind Bitcoins vollkommen unabhängig von der Kursentwicklung anderer Währungen, wie zum Beispiel Dollar oder Euro. Hinzu kommt, dass die Zahlungen mit Bitcoin in einem Casino sehr einfach sind. Denn der Spieler benötigt lediglich auf seinem Computer eine entsprechende Software und natürlich ein Casino, das Bitcoins im Zahlungsportfolio aufweist. Zu den weiteren Vorteilen zählt die Tatsache, dass für den Nutzer nur sehr geringe Gebühren anfallen.

Trotz alledem handelt es sich bei den Bitcoins um ein vollkommen legales Zahlungsmittel, mit dem ein Spieler in einem online Casino sorgenlos einzahlen kann. Da, wo viele Vorteile existieren, gibt es auch einige Nachteile. Einer der Nachteile ist die Akzeptanz, denn es gibt bislang noch nicht viele Bitcoin Casinos. Daher müssen Spieler, die mit Bitcoin zahlen möchten, sich zunächst einmal nach einem passenden Casino umschauen. Allerdings ist es auch so, dass es immer mehr Casinos gibt, die Bitcoins akzeptieren.

Trotzdem ist die Auswahl nach wie vor beschränkt. Der schwankende Kurs ist ein weiterer Nachteil. Denn das Zahlungsmittel kann innerhalb kurzer Zeit viel an Wert gewinnen, genauso aber auch verlieren. Zwar gibt es auch bei anderen Währungen Schwankungen im Kurs, allerdings fallen diese nicht so heftig aus, wie bei den Bitcoins.

Ein weiterer Nachteil ist, dass Bitcoins in einer digitalen Geldbörse aufbewahrt werden und dies unter Umständen Sicherheitsprobleme mit sich bringt. Daher ist der Eigentümer gezwungen, bei seinem Rechner vorzusorgen und zu verhindern, dass Phishing Software oder Viren auf ihn gelangen. Denn ansonsten könnte es sein, dass die Münzen gestohlen werden. Daher ist ein sicherer Rechner mit aktueller Antiviren Software ein Muss.

Worauf ist bei der Wahl von einem Bitcoin Casino zu achten?

Es gibt inzwischen einige Casinos, die mit der Akzeptanz von Bitcoins Werbung machen und so auch leicht erkannt werden können. Außerdem gibt es einige Casinos, die einen Teil des Zahlungsmittels in ihrem Namen aufweisen. Wer selber gucken möchte, sollte bei den Casinos in den Bereich der eWallets schauen, denn Bitcoins werden ähnlich wie PayPal, Skrill und Neteller aufgeführt. Die Möglichkeiten Ihre Bitcoins zu verwenden sind zwar nicht riesig, aber dennoch gibt es inzwischen eine ansprechende Auswahl. Wir haben nachfolgend einmal die wichtigsten Punkte näher durchleuchtet, die ein gutes Bitcoin Casino auszeichnen.

Spieleauswahl

Dabei unterscheidet sich das Bitcoin Casino nicht von den üblichen Angeboten. Denn im Spieleportfolio sind die gleichen Spiele zu finden. So gibt es vor allem Slots, unter ihnen Klassiker, mit Früchten oder Glocken auf den Walzen. Außerdem gibt es hochmoderne Videoslots, die sich einem bestimmten Thema widmen. Das Spieleangebot stammt von renommierten Softwareentwicklern, wie zum Beispiel Microgaming, Evolution Gaming oder NetEnt.

Tisch- und Kartenspiele sollten in einem Bitcoin Casino ebenfalls nicht fehlen. Vor allem Roulette und Blackjack sind genauso wie Poker sehr häufig zu finden. Wer echten Nervenkitzel sucht, sollte darauf achten, dass das Casino auch einen Livebereich hat. Hier wird nicht gegen den Zufallsgenerator, sondern gegen einen realen Dealer aus Fleisch und Blut gespielt. Dabei wird ein realer Spieltisch per Videostreaming übertragen.

Aktionen und Promotionen

Bei einem Casinobonus handelt es sich um ein Marketingmittel der Casinobetreiber, daher steht es auch den Nutzer von Bitcoins zur Verfügung. Denn das Casino möchte schließlich einen neuen Kunden generieren oder Stammkunden bei Laune halten. Dabei wird unterschieden zwischen einem Einzahlungsbonus, der wie der Name sagt, an einer Einzahlung geknüpft ist und einem No Deposit Bonus. Alternativ gibt es auch noch Freispiele.

Diese Boni sind immer an Bonusbedingungen geknüpft, die der Spieler erfüllen muss, bevor er schadlos eine Auszahlung vornehmen kann. Das bedeutet, dass in einer vorgegebenen Häufigkeit ein Umschlag im Casino stattfinden muss. Schafft es der Kunde nicht, diesen Umsatz zu stemmen, werden das Bonusgeld und die mit dem Bonus generierten Gewinne wieder vom Konto gelöscht.

Sicherheit

Das Thema Sicherheit ist eines der wichtigsten überhaupt. Auch ein Bitcoin Casino sollte unbedingt in dem Besitz einer gültigen Lizenz sein. Im Idealfall kommt diese auch noch aus der EU. Dadurch ist zum Beispiel sichergestellt, dass die Kundengelder getrennt von den Geschäftskonten aufbewahrt werden. Das ist sehr sicher, sollte das Casino einmal in eine Insolvenz gehen, denn so kann der Insolvenzverwalter leichter unterscheiden.

Die Datensicherheit ist ebenfalls ein wichtiges Thema, daher sollten Kunden darauf achten, dass nicht nur sämtliche Zahlungsübertragungen, sondern auch andere Datenübermittlungen mit einer SSL Verschlüsselung erfolgen. Schwarze Schafe gibt es inzwischen kaum noch, denn zu erkennen, ob es sich um ein sicheres und seriöses Casino handelt, ist inzwischen aufgrund der transparenten Lizenzierungen kinderleicht.

Kundensupport

Bei dem Kundensupport ist es wichtig, auf welche Kontaktwege und zu welchen Uhrzeiten die Mitarbeiter angesprochen werden können. Zumindest während der wichtigsten Spielzeit bis spät abends sollte ein Kontakt möglich sein. Als Kontaktkanal hat sich der Live Chat bewährt, denn dieser ist nicht nur kostenlos, sondern die Antwort erfolgt auch noch schnell. Deutschsprachige Mitarbeiter sind dann ein Muss, wenn der User keine Fremdsprache versteht.