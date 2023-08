Bethesda: Shooter-Klassiker erscheint womöglich für PS5 und PS4

Wer hat gesagt, dass Bethesda keinen neuen PS5- bzw. PS4-Spiele mehr veröffentlichen wird (außer Starfield und The Elder Scrolls 6)? Zumindest hat keiner gesagt, dass es keine alten Knochen mehr geben wird. Laut dem zuverlässigen Gaming-Insider “billbil-kun” soll Quake 2 auf PS5 und PS4 erscheinen.

Um welche Version handelt es sich genau? Genau geht es um eine remasterte Version von Quake 2, die bereits nächste Woche auf der QuakeCon (10. bis 13. August in Dallas, USA) angekündigt und digital für PS5 und PS4 kurz danach erscheinen soll.

Seit dem Fund einer Auflistung im koreanischen Bewertungsgremium kursieren Gerüchte über einen möglichen Re-Release von Quake 2 auf modernen Konsolen. Dealabs.com berichtet, dass ähnliche Unterlagen vom US-amerikanischen ESRB und dem europäischen PEGI auf ein mögliches Veröffentlichungsdatum am 10. bzw. 11. August hinweisen. Dies würde zeitlich gut zur QuakeCon passen, die ebenfalls um diese Zeit stattfindet.

