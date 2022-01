Beste Gaming-Hochzeitsideen in Las Vegas

Bildquelle: Pixabay

Schon früh hat Las Vegas die Nachfrage nach Hochzeiten oder Erneuerungen des Ehegelübdes als wahre Geldmaschine entdeckt. Mittlerweile gibt es organisierte Touren, die sozusagen die Hochzeitsreise gleich mit dem Eheversprechen verbinden. Einfacher geht es wirklich nicht. Zudem es unabhängig der eigenen Generation nie aus der Mode kommt, sein Ja in Las Vegas erstmalig oder erneut zu verschenken. Erfahren Sie im folgenden Artikel mehr über die besten Hochzeitsideen in der Stadt des Glücks.

Generell ist es daher nicht schwer zu verstehen, dass allein im Jahr 2019 rund 42 Millionen Menschen in die Stadt der Glücksspiele und der Liebe gereist sind.

Rund um Las Vegas

Die weltberühmte Stadt befindet sich im US-Bundesstaat Nevada. Ihr unvergleichlicher Erfolg ist vor allem den vielen Spielbanken entlang des Las Vegas Strip zuzuschreiben. Dabei wird die Berühmtheit der Glücksspielorte dicht gefolgt von den unzähligen kleinen Hochzeitskapellen. Einer der dauerhaftesten Gründe für deren Existenzberechtigung ist dabei, dass Nevada für die unkomplizierte Eheschließung zum einen und Scheidungsgesetze zum anderen bekannt ist.

Die Stadt hat es in Sachen Liebe und Eheschließung einfach drauf

Las Vegas steht für Individualität und die Verwirklichung von Träumen. Entscheiden Sie daher, ob Sie hier traditionell oder extravagant den Bund der Ehe schließen möchten. Unter den Anbietern vor Ort lassen sich mittlerweile viele deutsche Betreiber finden, die Sie Beraten, alles nach Ihren Wünschen planen und alle erforderlichen Formalitäten erledigen. Buchen Sie nicht nur die Hochzeitskapelle, sondern auch professionelle Fotos vom ersten Kuss über die Freudentränen bis hin zum Heraustreten aus der Kapelle. Selbstverständlich ist auch die professionelle Erstellung eines Liebesfilms möglich. Damit Sie sich wirklich um Ihre Emotionen kümmern können, wird oftmals auch ein Beauty-Service bereitgestellt. Falls das Hochzeitsoutfit vor Ort gekauft werden soll, ist auch das kein Problem. Statt eines Kaufs können Sie die Kleidung auch einfach mieten und sich somit besonders teure Hochzeitskleidung ermöglichen. Je nach Anbieter geht es bereits vor dem Hochzeitstag los. Da wäre zum Beispiel die extra für Sie geplante Bachelor Party oder Bachelorette Party. Im Anschluss an die Trauung geht es nach Wunsch direkt zu Dinner & Events, wie etwa in einer Lounge zum Chillen oder einer Dance-Night im Club. Durch Insiderwissen erfahrener Anbieter können Sie eine exklusive Hochzeit erleben, die für Sie unvergesslich sein wird.

Die Hochzeitskapellen

Wie wäre es mit der Terminbuchung in einer der unzähligen Hochzeitskapellen in Las Vegas? Dabei haben Sie, Ihre Vorstellungen und Ihr Budget es in der Hand, ob es sich um eine kleine oder eine spektakuläre Hochzeitskapelle mit einem sehr guten Starimitator gibt. So gibt es zum Beispiel die Hochzeit im New-England-Style in deutscher Sprache, inklusive Fotograf und mit einer Stretchlimousine. Oder Sie heiraten im Valley of Fire, inmitten der roten Sandsteinfelsen und einer atemberaubenden Naturkulisse. Während die bisher genannten Trauungen im dreistelligen Bereich liegen, können Sie mit einer Heirat in der Hochzeitskapell im Hotel Bellagio locker im mittleren vierstelligen Bereich landen. Haben Sie sich für eine Kapelle entschieden, lassen sich leicht spezialisierte Reisebüros oder Anbieter finden, die sich vom Flug bis zur Unterkunft und der Buchung der gewünschten Hochzeitskapelle um alles kümmern. Anhand der obigen Namensliste können Sie sich Inspirationen holen, was den Trauredner angeht. Natürlich können Sie auch Imitatoren von aktuellen Berühmtheiten inspirieren lassen.

Die besten Hochzeitskapellen in Las Vegas:

Bellagio Wedding Chapels The Little Vegas Chapel Elvis Chapel Chapel of the Flowers Bliss Wedding Chapel Wee Kirk O’the Heather Hochzeitskapelle Graceland Wedding Chapel Scenic Las Vegas Wedding Chapel Viva Las Vegas Wedding Chapel Garden Chapel at the Flamingo

Heiraten in den Wolken

Hierfür bietet die Hochzeitskapelle des Stratosphere Hotel & Casino genau das Richtige. So können Sie zum Beispiel im 112. Stockwerk auf der Aussichtsplattform und dem privaten Empfangsraum Ihr Ja-Wort geben. Falls Sie noch mehr Nervenkitzel bevorzugen, dann entscheiden Sie sich für die Hochzeit in einem der Fahrgeschäfte des Stratosphere Towers. Pakete können direkt auf der offiziellen Webseite des Hotels gefunden und gebucht werden.

Hochzeitskapelle Hartland Mansion

Die Kapelle befindet sich auf der größten privatgeführten Residenz in Las Vegas. Das Gelände von Hartland Mansion umfasst Räume und Programme für Partys, Hochzeiten und ganze Shows. Hier traten bereits Elvis Presley und Ginger Rogers auf und schrieben Geschichte. Besonders charakteristisch für das Anwesen und Herrenhaus sind die viktorianische Fassade, Fliesen in schwarz-weiß und imposant geschwungene Treppenhäuser.

Ehe in Deutschland anerkennen lassen

Sobald das Ja-Wort in Las Vegas geschlossen wurde, sind noch einige Formalien erforderlich, um die Eheschließung im Ausland auch in Deutschland anerkennen zu lassen. Zum einen benötigen Sie eine beglaubigte Kopie des registrierten Trauscheins: Innerhalb von zehn Werktagen muss Ihnen die Hochzeitskapelle oder die damit beauftragte Organisation in dem Clark County Government Center eine offizielle Registrierung vornehmen. Ist dies erfolgt, beantragen Sie den registrierten Trauschein, die Certified Copy of Marriage Certificate. Selbstverständlich können Sie sich die Kopie auch nach Hause an Ihre Wohnadresse in Deutschland senden lassen. Dann ist nur noch die Kopie der Heiratsurkunde zum Staatssekretär in Carson City zu senden, um die Echtheit zu bestätigen sowie die Apostille zu erhalten. Liegen Ihnen die benannten Urkunden vor, stellen Sie diese nur noch Ihrem zuständigen Standesamt zu. Damit verbunden ist ein Antrag auf Nachbeurkundung, da Sie die Ehe im Ausland abgeschlossen haben. Sind alle Verwaltungsschritte in Deutschland durchlaufen worden, wird der Beginn Ihrer Ehe auf den Tag der Eheschließung in Las Vegas zurückdatiert. Sollten diese Schritte nicht vorgenommen werden, gilt die Eheschließung dennoch als rechtsgültig, nur können Sie Steuerklassenänderungen oder Änderungen des Nachnamens zum Beispiel nicht vornehmen lassen.

Hochzeit in Las Vegas immer beliebt

Haben Sie eine Leidenschaft für die USA oder wollen Sie Ihrer Hochzeit einen ganz besonderen historischen und romantischen Rahmen geben, dann wählen Sie sich eines der Hochzeitspakete in Las Vegas. Verbinden Sie das Ja-Wort ganz leicht mit Sightseeing, einem Tag oder Abend in einer der berühmten Spielbanken und genießen Sie den typisch amerikanischen Lifestyle und Way of Life. Diese Hochzeit mit Hochzeitsreise werden Sie und Ihre Hochzeitsgesellschaft für immer in Erinnerung behalten.