Immer wieder kommen neue Videospiele auf den Markt, dass es kein Wunder ist, wenn man mal den Überblick verliert. Wir möchten Ihnen gerne in unserem Beitrag, ein paar von den beliebtesten Videospielen vorstellen.

God of War

Auch wenn man kein großer Fan von Videospielen ist, hat man bestimmt schon mal von dem Spiel „God of War“ gehört. Ein spannendes Spiel, das sich für jedes Alter sehr gut eignet. Der Spartaner verlässt im Spiel erst mal Griechenland. Er reist in die nordische Mythologie. Doch ist dies noch lange nicht alles. Jetzt hat er auch einen Sohn, der ihn überall hin begleitet. Dieser steht ihm sowohl beim Knobeln als auch beim Kampf die ganze Zeit über zur Seite. God of War gehört heute zu den beliebtesten Spielen. Man kann sagen, dass es sich hier allemal um ein göttliches Comeback handelt.

Far Cry 5

Möchten Sie Tiere jagen, aus allen Rohren ballern und einen Kampfhelikopter steuern? Wenn dies der Fall ist, dann eignet sich das Videospiel Far Cry 5 bestens für Sie. Nicht zu vergessen ist hierbei jedoch, dann Sie nebenbei auch noch im amerikanischen Hinterland eine Sekte ausschalten müssen. Far Cry 5 ist im Großen und Ganzen ein großer Vergnügungspark, der sich optimal für Erwachsene eignet. Spannende Geschichten und Abenteuer erwarten Sie in diesem Spiel. Vor allem die lebendige, wunderschöne Spielwelt ist allemal überzeugend.

Pillars of Eternity 2

Bei bereits beim Vorgänger im Jahr 2015 erwartet Sie hier ein klassisches und interessantes Rollenspiel. Pillars of Eternity ist eine wirklich tolle Geschichte mit vielen geschriebenen Dialogen und interessante Figuren. Es erwarten Sie hier viele sehenswerte Schauplätze und abwechslungsreiche Missionen. Bei diesem Spiel können Sie sichergehen, dass Sie viele Wochen über beschäftigt sind. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die viel Zeit mitbringen, dann sollten Sie sich unbedingt für das Videospiel Pillars of Eternity 2 entscheiden.

Into the Breach

Auch das Spiel Into the Breach gehört zu den beliebtesten Spielen, die auf dem Markt vertreten sind. Es kann vor allem durch eine geniale Grafik überzeugen. Als Spieler haben Sie bei diesem Spiel die Aufgabe außerirdische Invasionstruppen mit einem gemeinsamen Kampf Trio abzuwehren. Dabei muss man alles dafür tun, dass das eigene Stromsystem geschützt bleibt. Sobald dieses zu Bruch geht, bedeutet dies, dass man verloren hat. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie bei diesem Spiel nicht süchtig werden, denn dies kann Ihnen schnell passieren.

Monster Hunter World

Wie man bereits vom Namen her erkennen kann, handelt es sich hier um ein Spiel, bei welchen man auf Monsterjagd geht. Spieler müssen hier nicht nur gigantische Dinos jagen, sondern muss man hier auch in einem japanischen Actionrollenspiel um sein Leben kämpfen. Wenn man dieses Spielkonzept noch nicht kennt, kann es sein, dass man ein wenig Zeit dafür braucht, bis man sich mit den vielen unterschiedlichen Feinheiten auseinandergesetzt hat. Wer sich aber darauf einlässt, wird es mit Sicherheit nicht bereuen.