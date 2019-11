Online Casino, ein starker Trend in Deutschland. Aber wo spielen die qualitätsorientierten Deutschen? Beliebte Casinos in Deutschland im Profil.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Spielen im Online Casino sich zum letzten Schrei in der Gaming Community entwickelt hat. Landbasierte Casinos gut und schön, aber was sich im 21. Jahrhundert in der neuen virtuellen Welt der Casinos abspielt, ist noch einmal etwas ganz eigenes und hat sein eigenes Flair.

Österreicher und Deutsche mögen zwar markant unterschiedliche Kulturen haben, was sie jedoch verbindet ist die Sprache, und davon kann man vor allem im Internet profitieren – denn was die Deutschen im Internet spielen, das ist wohl auch für die Österreicher ein heißer Tipp, und umgekehrt. Einige beliebte Casinos in Deutschland werden hier kurz vorgestellt, für ausführliche Testberichte und Bewertungen empfiehlt sich die seriöse Ratgeber-Seite Casinoonlinespielen.info.

Grünes Licht auch von Skeptikern für Mr Green

Mr Green: das ist ein mysteriöser Gentleman im grünen Anzug, der symbolhaft für eines der fortschrittlichsten aller Online Casinos steht. Und passend zu seinem eleganten Maskottchen legt dieses Casino auch beruhigend viel Wert auf wirkliche Gentleman-Manieren und ein so menschen- und kundenfreundliches Verhalten, wie man es selten bei einem Unternehmen findet.

An der Spitze dieses noblen Wertesystems von Mr Green steht das innovative Green Gaming Tool, für das es Auszeichnungen und Lobpreis gehagelt hat. Denn beim Mr Green Online Casino geht es nicht nur darum, dass jeder möglichst viel Gewinn in die eigenen Taschen scheffelt – nein, es geht zwar um maximalen Spaß, aber auch maximale Sicherheit und nachhaltiges Wohlergehen der Spieler, also hauptsächlich Prävention von Spielsucht, dem größten Feind eines Glücksspielers.

So werden Spieler bei Mr Green dazu motiviert, das eigene Spielverhalten mithilfe eines Selbsttests zu überwachen. Auf diese Selbsteinschätzung in Kombination mit den realen Gameplay-Daten des Spielers reagiert das Tool mit individuell angepassten Tipps und Ratschlägen, die man auch direkt realistisch einhalten kann, in dem man sich in seinem Mr Green Konto selbst Limits setzt. Diese Limits können Einzahlung, Verlustsumme oder Spielzeit betreffen. In härteren Fällen kann man auch eine „Pause machen“ Option benutzen und sich selbst für gewisse Zeit vom Casino ausschließen.

Dieses Tool scheint so simpel, wirkungsvoll und überaus wichtig, dass man sich fragt, warum es diese Sicherheitsmaßnahmen nicht schon früher gab? Wie immer muss der besonnenste und fortschrittlichste den Anfang machen – in diesem Fall der Gentleman in grün!

Die Jackpot City, das Vegas des Webs

Jackpot City – klingt wie Las Vegas? Ist es auch, das Las Vegas im Internet! Bereits seit 1998 gibt es das Jackpot City Online Casino, das ist ungefähr so alt, wie man in dieser Branche überhaupt sein kann! Selbsterklärend ist Jackpot City daher unglaublich erfahren und 100% seriös, wie sonst könnte ein Online Casino so lange bestehen und sich trotzdem noch so erfolgreich gegen die zahlreichen Online Casino Start-Ups durchsetzen, die in den letzten Jahren auftauchten wie Krokusse im Frühling? Die große Erfahrung in der Branche der Online Casinos gepaart mit einem tollen, sehr breitgefächerten Angebot an Slots, Tisch- und Karten Spielen und Live Casino Games. Kostenlose Slot Turniere fordern die Spieler auch zum Wettbewerb untereinander auf, und last but not least: Jackpot City besticht mit riesigem Willkommensbonus – momentan kann man bis zu 1600 Euro geschenkt bekommen!

Abenteuer? Casumo!

Sucht man jedoch nach etwas ganz Besonderem, nach etwas, dass sich so richtig von der Masse der Online Casinos abhebt und in seiner eigenen Liga spielt, dann gibt es wohl nur ein Online Casino zu empfehlen: Casumo. Die Macher vom Casumo Casino überraschten 2012 den Markt mit ihrer völlig neuen, kreativen Denkweise und ihrem nie dagewesenen Denkansatz.

Was genau machten sie so anders? Sie nahmen die top Standards der Online Casinos lediglich als eine Ausgangsbasis und erweiterten ihr Konzept durch Elemente des Rollenspiels und extra Boni genannt Wertsachen, die jeder Spieler, repräsentiert durch seinen eigenen Casumo Avatar, bei jedem Level-up mitnehmen kann. Parallel zu der Karriere des Spielers entwickelt sich auch der Avatar weiter. Das ist viel mehr als nur ein VIP Bereich!

Ihr durch diese Verschmelzung entstandenes, brandneues Konzept nannten sie das Casumo Abenteuer, ganz im Sinne der Casumo Kern-Mission: Langeweile eliminieren! Und das haben sie wohl erfolgreich geschafft, denn die Spieler lieben Casumo und die Abenteuer, die man bei diesem etwas-mehr-als-nur-ein Online Casino erleben kann.

Wie auch bei Mr Green gibt es bei Casumo ebenfalls ein Selbsteinschätzungs-Tool, welches Hilfestellung leistet, damit die Casumo Abenteurer auch wirklich nur positive Erfahrungen haben!

Löwenstarkes Angebot: LeoVegas

Bei dieser knallharten Konkurrenz muss jedes Online Casino etwas ganz Besonderes vorzuweisen haben, und die Erfinder vom super beliebten LeoVegas Online Casino hatten hierzu einen genialen Einfall: sie setzten sich das Ziel, ihr Casino ganz besonders für die mobile Nutzung zu optimieren, denn das Spielen am Smartphone wird immer beliebter.

Und oh, das ist ihnen gelungen! Die LeoVegas mobile App ist preisgekrönt und brachte dem Online Casino den Ruf ein, sich die allerbeste Option für das Spielen unterwegs darzustellen.

Aber die super nutzerfreundliche App mit kugelsicherer Software ist nicht das einzige, worauf LeoVegas seinen guten Ruf stützt. Die unglaubliche Auswahl beim Spieleangebot lässt sich kaum toppen, vor allem im Bereich der Spielautomaten. Wer woanders sehr viele verschiedene Spiel Möglichkeiten vorfindet, der wird bei LeoVegas förmlich überschwemmt von einem Angebotsportfolio, dass eigentlich für zwei Casinos groß genug wäre.

Wo Casumo der Langeweile mit einem Abenteuerkonzept entgegentritt, so tut LeoVegas das mit schierer Masse. Denn kaum ein Spieler hat wohl so viel Zeit, um das sich ständig aktualisierende Angebot der Slots, Live Casino Spiele UND Sportwetten komplett reinzuziehen.

Oder geht das vielleicht doch? Eine weitere spannende Inter-Casino-Herausforderung, die LeoVegas zu einem der kurzweiligsten Orte im Internet macht.

Bewährter Allrounder: 888 Casino

Noch länger im Spiel als das Jackpot City Casino ist die 888.com Casino Marke, mit ihrem deutschen Flaggschiff Casino 888, die sich seit 1997 auf dem Markt etabliert hat. Auch hier blickt man auf so viel Gaming Erfahrung zurück, wie man eigentlich nur haben kann, und zusammen mit den Lizenzen von der Malta Gaming Authority und Großbritannien spricht dies für eines der sichersten und bodenständigsten Online Casinos, die es nur gibt.

Darüber hinaus gibt es beim 888 Casino gleich mehrere feine Besonderheiten, zum Beispiel die hauseigenen Spielautomaten, die vom 888 Casino selbst entwickelt wurden. Natürlich gibt daneben auch noch alles, was sonst noch namhaft ist unter den Slot Software Developern: Microgaming, iSoftbet, Yggdrasil, NetEnt und viele mehr. Für das schnelle und reibungslose Tätigen von Einzahlung und Auszahlung bietet das 888 online Casino viele praktische und vertrauenswürdige Zahlungsmethoden an, darunter das bei den Deutschen sehr beliebte Paypal und die verschiedene E-Wallets, die super schnelle Transaktionen ermöglichen. Mit ständig neuen Aktionen, Jackpots und dynamische Bestenlisten innerhalb der lebhaften Spielercommunity hält das 888 Casino seine Kunden spielerisch auf Trab und braucht nicht um seinen festen Platz unter den Top Online Casinos zu fürchten.

Die Deutsche Online Glücksspieler-Gemeinde beweist also durchaus Geschmack und einen ausgeprägten Sinn für Qualität und es wird sicherlich niemand bereuen, ihren Empfehlungen zu folgen. Viel Spaß und einiges an Glück sind vorprogrammiert!