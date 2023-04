Alles, was Sie schon immer über Skillz wissen wollten

WERBUNG

Das Glücksspiel im Internet boomt. Online Casinos wie https://mrbetcasino.at/ sind so beliebt wie nie zuvor und unzählige Menschen spielen täglich im Internet an den Automaten und Tischspielen.

Bei dem enormen Erfolg der Branche ist es jedoch kein Wunder, dass immer neue Anbieter auf den Markt drängen. Einige von diesen haben sogar komplett neue Formen von Glücksspiel im Angebot, wie zum Beispiel das Unternehmen Skillz Inc., einem Anbieter von Online Glücksspiel Turnieren.

Bei diesen Wettbewerben können Spieler in geschicklichkeitsbasierten Spielen gegeneinander antreten, um am Ende Geld oder andere Preise zu gewinnen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen diesen Anbieter etwas genauer vor. Lesen Sie weiter, um alles über Skillz Inc. zu erfahren.

Was ist Skillz?

Skillz ist eine Online-Plattform, die es Spielern ermöglicht, in Wettkämpfen bei geschicklichkeitsbasierten Spielen gegen andere Spieler um echtes Geld zu spielen. Die Plattform ist auf mobile Spiele spezialisiert und bietet eine Vielzahl von Spielen an, darunter Puzzle, Kartenspiele, Sportspiele und mehr. Diese Plattform ist eine der am schnellsten wachsenden Gaming-Plattformen und bietet Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu verbessern, indem sie gegen andere Spieler antreten.

Die Plattform ist einfach zu bedienen und bietet eine Vielzahl von Funktionen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Um möglichst viele Spieler bedienen zu können, arbeitet Skillz Inc. zudem mit vielen anderen Unternehmen zusammen. Der berühmteste Name ist dabei sicherlich die MMA-Organisation UFC.

Skillz ist bereits heute enorm erfolgreich. Die Plattform hat über 30 Millionen Spieler, die Titel von mehr als 20.000 Spieleentwicklern nutzen können. Insgesamt wurden in über 3.5 Millionen täglichen Turnieren bereits über 100 Millionen US-Dollar an Preisen ausgeteilt.

Welche Spiele werden auf Skillz angeboten?

Skillz bietet eine Vielzahl verschiedener Spiele an, die alle für Mobilgeräte optimiert sind. Die beliebtesten Spiele sind Blackout Bingo, Solitaire Cube, Dominoes Gold und Cube Cube. Zudem gibt es einige Arcade-Spiele wie Flick Basketball Arcade und Williams Pinball. Außerdem werden auch Brettspiele wie Yatzy Cash, Backgammon Blitz oder Fourzy Pro angeboten.

Diese Spiele ermöglichen es Spielern, gegeneinander zu spielen und zu konkurrieren. Zudem wird das Portfolio von dieser Plattform natürlich immer wieder um neue Titel erweitert, damit Spieler immer neue Inhalte bekommen. Alle Spiele werden regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Spieler immer die neuesten und besten Features haben.

So funktionieren die Wettkämpfe bei Skillz

Die Wettkämpfe bei Skillz sind im Grunde genommen ganz einfach. Zunächst wählt der Spieler ein Spiel aus, das er spielen möchte. Dann kann er ein Turnier auswählen, in dem er mitspielen möchte. Jedes Turnier hat verschiedene Preise und Preisgelder, die an die Gewinner vergeben werden.

Wenn sich der Spieler für die Teilnahme am Turnier angemeldet hat, kann er gegen andere Spieler antreten. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält das Preisgeld und Punkte für sein Konto. Mit den Punkten können die Spieler exklusive Belohnungen freischalten.

Das Treueprogramm von Skillz

Skillz bietet auch ein Treueprogramm, bei dem Spieler Punkte sammeln können, wenn sie an Wettkämpfen teilnehmen. Die Punkte können dann gegen exklusive Belohnungen eingelöst werden. Einige dieser Belohnungen sind Multiplikatoren für die Preiswerte der Tickets der Turniere.

Darüber hinaus bietet das VIP-Programm von dieser Plattform noch andere Vorteile, wie zum Beispiel spezielle Münzen für saisonale Herausforderungen sowie schnellere Auszahlungszeiten. Auf diese Weise können Spieler noch mehr Geld gewinnen und eine bessere Erfahrung auf der Plattform haben.

Spielen Sie auf eine etwas andere Art bei Skillz

Skillz ist eine der am schnellsten wachsenden Gaming-Plattformen und bietet Spielern die Möglichkeit, Geld zu gewinnen, indem sie gegen andere Spieler antreten. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Spiele, die alle für Mobilgeräte optimiert sind. Mit den Wettkämpfen haben Spieler die Chance, Punkte und Preisgelder zu gewinnen. Zudem gibt es auch ein Treueprogramm, bei dem Spieler Punkte gegen exklusive Belohnungen eintauschen können. Insgesamt bietet diese wunderbare Online-Plattform eine großartige Möglichkeit, Spaß zu haben und gleichzeitig Geld zu verdienen.