Activision bannt erneut Spieler in Call of Duty: Warzen

Die Entwickler von Activision und Raven Software haben in Call of Duty: Warzone eine neue Welle von Verboten gestartet, die sich an Hacker und Betrüger richtet. Dies ist die vierte Welle des Entwicklers in einem Monat. Während diese Massenverbote oft unschuldige Spieler trifft, tut Activision endlich aktiv etwas gegen skrupellose Betrüger die das Spiel für alle ruinieren.

Ende Februar startete die 2 Season Call of Duty: Warzone. Die neue Season bietet eine Vielzahl neuer Inhalte und Funktionen. Zusätzlich zu neuen Waffen und Ausrüstung aus Call of Duty: Cold War der Black Ops hat Warzone kürzlich Zombie-Horden-Events hinzugefügt.

An zwei Orten gibt es derzeit einen Schwarm Untoter, der seltene Beute fallen lässt

Raven Software hat Anfang dieser Woche die Verbotswelle auf Twitter angekündigt. Nachdem in Warzone ein großer Anstieg von Hackern zu verzeichnen war. Diese setzten vermehrt Zielbots, Wallhacks und andere Tools ein um im Spiel zu betrügen. Der Entwickler Raven Software hat bereits über 60.000 Cheater bei Call of Duty: Warzone für die Verwendung von Hacking-Software im Spiel gesperrt.

Da Call of Duty: Warzone kostenlos gespielt werden kann, ist es für Hacker einfach, jedes Mal, wenn ihr Konto gesperrt wird, ein neues einzurichten. Dies macht es für Activation und Raven Software viel schwieriger, das Spiel fair zu halten und problematische Spieler zu entfernen. Die Community übt seit dem Start der zweiten Season zusätzlichen Druck auf Activision aus, Betrüger zu bestrafen.

Es ist nicht bekannt, wie viele Konten in der heutigen Welle gesperrt wurden, aber das Team ist eindeutig schwer am Arbeiten, um die Betrüger aufzuspüren die das Spiel für alle ruinieren. Die Entwickler haben kürzlich auch den technischen Fehler behoben, durch den die Spieler die Spiele vorzeitig beenden konnten. Ausserdem haben sie es auch geschafft, den berüchtigten unendlichen Stimulationsfehler schnell zu beheben, bei dem die Spieler das Spiel gewinnen konnten, indem sie auf das Ende des Spiels warteten, während sie in giftigen Gaswolken saßen und endlos heilten.

Mit einer Spielerbasis von über 85 Millionen Konten seit Oktober letzten Jahres ist es eine entmutigende Aufgabe, die wenigen schlechten Äpfel aus dem Spiel herauszuhalten. Die Entwickler versuchen eindeutig, den Überblick zu behalten, aber es liegt an den Spielern, sicherzustellen, dass sie Exploits im Spiel melden und Hacker melden, um die Belastung des Unternehmens zu verringern.

Call of Duty: Warzone ist erhältlich für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S