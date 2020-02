Ab 2021 sollen Online Casinos in Deutschland legal werden

GTA Online - (C) Rockstar

Die deutschen Gamer mit Interesse an Glücksspielen dürfen sich freuen. Denn ab Juli 2021 sollen alle Online Casinos in Deutschland offiziell legal werden. Das Spielen in den Internetcasinos war ja bekanntlich bisher immer eine gesetzliche Grauzone. Nun haben sich die Bundesländer auf eine einheitliche Regelung im neuen Glücksspiel-Staatsvertrag geeinigt. Der Gesetz-Entwurf ist schon fertig und geht noch durch seine letzten Instanzen. Nach Zustimmung der Ministerpräsidenten tritt das neue Gesetz dann in Kraft.

Welche wichtigen Auflagen es gibt

Das Online Glücksspiel inkl. Pokern wird zunächst unter strengen Auflagen erlaubt, die nicht nur den Casinobetreibern, sondern auch den Spielern auferlegt werden. Nachstehend haben wir einen kleinen Überblick dazu für dich zusammengefasst.

Das musst du als Spieler beachten

Als Spieler darfst du pro Monat höchstens 1000 Euro über die Zahlungsmethoden der Online Casinos einzahlen. Ggf. werden auch höhere Einzahlungen erlaubt, wenn du ein entsprechendes Einkommen nachweisen kannst. So soll verhindert werden, dass sich die Casinospieler in den finanziellen Ruin spielen. Des Weiteren werden seitens der deutschen Gesetzgebung auch die möglichen Höchsteinsätze bei den Casinospielen deutlich eingeschränkt. In der Regel kannst du zum Beispiel bei modernen HD Videoslots einen Einsatz von max. 30 Euro bis 50 Euro pro Spiel investieren. Bisher lagen die Höchsteinsätze bei 100 Euro und mehr.

Nach wie vor darfst du erst im Online Casino spielen, wenn du mindestens 18 Jahre alt bist. Außerdem sind nur Zahlungskonten für Ein- und Auszahlungen erlaubt, die dir persönlich gehören.

Das müssen die Casino-Anbieter umsetzen

Der Staat legt den Casino-Anbietern verschiedene Auflagen auf, mit denen der Spielerschutz und eine Spielsuchtprävention gewährleistet werden soll. Bundesweit wird eine Sperrdatei eingeführt, die von einer Aufsichtsbehörde überwacht wird. In dieser Datei werden Fremd- und Selbstsperren zentral geführt.

Die Online Casinos müssen die Spieldaten zu Kontrollzwecken für die Behörden jederzeit zugänglich machen. So soll sichergestellt werden, dass beim Anbieter manipulationsfrei gespielt werden kann und dass die Regulierungsauflagen eingehalten werden. Des Weiteren muss für den Spielbetrieb ein System zur Früherkennung von Glücksspielgefährdung und Glücksspielsucht eingerichtet werden.

In Zukunft dürfen die Online Casinos auch in Deutschland Werbung für Glücksspiele machen. Auch hier gelten strengen Auflagen, die jedoch unter einem anderen Blatt stehen und weniger interessant für dich sind.

In welchem Online Casino sollte ich spielen?

Online Casinos gibt es zurzeit sehr viele im Internet. Die Vor- und Nachteile der Online Glücksspiel Anbieter sind gerade für Neulinge nicht einfach zu durchschauen. Damit du mit deiner Auswahl nicht auf die Nase fällst, kannst du auf Websites zurückgreifen, die Casinos im Internet testen. Sehr zu empfehlen ist die Website Casinopilot.net, wo du viele empfehlenswerte Casino-Anbieter findest.

Das Team von Casinopilot befasst sich seit rund 13 Jahren mit Online Casino Tests. Das Testverfahren wird nach einem einheitlichen Bewertungssystem durchgeführt. In den Casino Testberichten lassen sich die Vor- und Nachteile sowie Schwerpunkte der Anbieter kompakt nachlesen. Des Weiteren hat Casinopilot mit einigen Online Casinos gesonderte Bonusvereinbarungen. Wenn du dich über die Casinopilot Website anmeldest, kannst du mehr Bonusgeld und/oder mehr Freispiele für Spielautomaten erhalten.