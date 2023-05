5 aktuelle Gaming-Trends: eine Branche im Wandel

Wie andere Branchen unterliegt das Gaming ständigen Veränderungen. Was vor einigen Jahren noch innovativ war, ist inzwischen womöglich Schnee von gestern. Doch welche Trends bestimmen aktuell eigentlich die Gaming-Welt? Das ist eine berechtigte Frage, der wir in diesem Artikel auf den Grund gehen werden.

Extended Reality ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil vieler Games

Vor nicht allzu langer Zeit steckten Extended-Reality-Technologien (XR-Technologien) noch in den Kinderschuhen. Sie waren weder im Gaming noch in der Industrie von großer Bedeutung. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Wenn wir uns die Gaming-Industrie anschauen, steht außer Frage, dass immer mehr Unternehmen auf Extended Reality setzen. Das zeigt sich unter anderem bei Online Casinos.

Es gibt kaum noch ein Echtgeld Online Casino, das nicht auf Extended Reality setzt. Vor allem Augmented Reality ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil von vielen Echtgeld Casino Games. Mit einem echten Croupier an einem virtuellen Spieltisch seine Jetons setzen? Dank Extended Reality ist das ohne Probleme möglich. Dadurch ist die Atmosphäre fast schon mit der in einer terrestrischen Spielbank vergleichbar.

“Play to Earn” setzt sich langsam durch

Immer wieder kommen im Gaming neue Konzepte auf, aber nicht alle davon können sich durchsetzen. Play to Earn gehört nicht dazu. Bei diesem neuartigen Konzept haben Sie als Gamer die Möglichkeit, beim Spielen Geld zu verdienen. Die NFT-Spiele basieren auf Kryptowährungen und erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Axie Infinity ist das beste Beispiel dafür.

Zugegebenermaßen hat es Play to Earn aktuell schwer, auf dem Markt Fuß zu fassen. Das liegt aber weniger an den Gamern, sondern vielmehr an Restriktionen wie zum Beispiel Verboten von NFT-basierten Spielen. Trotzdem ist bereits jetzt klar, dass es sich um ein zukunftsträchtiges Konzept handelt. In einigen Jahren dürfte jeder Gamer Play to Earn kennen.

Immer mehr weibliche Gamer

Auf der Welt gibt es Milliarden von Gamern und der Großteil davon ist männlich. Zumindest war das in der Vergangenheit so, denn das Verhältnis hat sich geändert. Zwar sind die meisten Gamer weiterhin Männer, aber der Anteil an weiblichen Gamern nimmt stetig zu. Es ist stark davon auszugehen, dass es zumindest in Asien und den USA bald zu einer 50/50-Verteilung kommt.

Trotz dieser Verteilung sollten Sie wissen, dass Gaming aktuell noch eine von Männern dominierte Branche ist. Zwar gibt es immer mehr weibliche Gamer, aber bei den Spieleentwicklern liegt der prozentuale Anteil von Frauen gerade einmal bei 30 %. Ob sich das in Zukunft ändern wird, bleibt abzuwarten.

Mobile Games schaffen den Einzug in den E-Sport

E-Sport hatte es schwer, sich als Sport durchsetzen. Noch immer gibt es wenige Länder, in denen Games wie Counter Strike, FIFA und League of Legends eine offizielle Sportart sind. Das ist leider auch in Österreich so. Allerdings nimmt die Popularität von Gaming in ganz Österreich zu.

Wie zu erwarten, wirkt sich das zu einem gewissen Grad auf die Beliebtheit des E-Sports aus. Doch nur die wenigsten wissen, dass auch der E-Sport einen Wandel durchläuft. In der Vergangenheit wurde der E-Sport ausschließlich von Games für den PC dominiert. Das wird sich in den kommenden Jahren ändern. Immer mehr mobile Games wie Mobile “Legends: Bang Bang“ schaffen den Einzug in den E-Sport.

Steam: Monopolstellung gerät ins Wanken

Wenn es um PC-Spiele geht, ist Steam nach wie vor die Nummer Eins. Das heißt aber nicht, dass die Plattform von Valve für immer an der Spitze stehen wird, denn langsam gerät die Monopolstellung von Steam ins Wanken. Gab es früher noch kaum Konkurrenten, fordern nun mehr und mehr Plattformen den Marktplatz heraus. Epic Games, GOG und Co. bieten Alleinstellungsmerkmale, die Steam von seiner Monopolstellung verdrängen könnten.