Heute enthüllt Bandai Namco weitere Details zu 11-11: Memories Retold.

Das storybasierte Abenteuer, welches während des Ersten Weltkriegs spielt, wird ab dem 9. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein. In 11-11: Memories Retold geht es um die Protagonisten Kurt und Harry und ihre tierischen Begleiter. Der mehrfach preisgekrönte Schauspieler Elijah Wood und der „International Emmy Award“-Nominierte Sebastian Koch hauchen mit ihren Stimmen den beiden Protagonisten Leben ein.